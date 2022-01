Google Chrome: Tabs lassen sich bald wieder per Klick stumm schalten – so könnt ihr es schon jetzt nutzen

Alle Webseiten haben standardmäßig die Möglichkeit, Audio bzw. Videos mit Ton wiederzugeben. In vielen Fällen ist das gewünscht und in allen anderen muss man sich als Nutzer auf die Suche machen, welcher der geöffneten Tabs dudelt. Mit Google Chrome lässt sich das sehr leicht herausfinden und nun möchten Googles Entwickler es (wieder) vereinfachen, einer Webseite sofort und ohne viele Klicks den Ton abzudrehen.



Wenn eine Webseite im Chrome-Browser Audio wiedergibt, wird das durch ein Lautsprecher-Symbol im Tabreiter dargestellt. Allerdings ist das nur eine Information, denn ein Klick auf das Symbol bewirkt nichts. Stattdessen muss man bei Bedarf das Kontextmenü aufrufen und den Tab stumm stellen. Alternativ, wenn es sich um ein Musikstück oder Video handelt, über Chromes Audioplayer. Tatsächlich war es früher möglich, das Icon anzuklicken und den Sound umzuschalten, aber das wurde vor langer Zeit zurückgezogen.

Ein aktuelles Experiment bringt dieses Verhalten wieder zurück. Dazu müsst ihr den Chrome Canary herunterladen und unter der internen URL chrome://flags den Eintrag #enable-tab-audio-muting aktivieren. Jetzt den Browser Neu starten und schon sollte es sich verhalten wie in obiger Animation. Derzeit ist das noch experimentell und die Entwickler wollen herausfinden, welche Methode die Nutzer am häufigsten verwenden. Ich denke, dass dieser neue alte Weg mit am Abstand der Beste ist und von jedem Nutzer als erste Maßnahme versucht werden würde.

Einziges Manko, damals wie heute: Das Symbol befindet sich direkt neben dem X für das Schließen des Tabs. Gerade in Eile, was man beim Ton-abschalten manchmal ist – kann man sich da mal verklicken. Vielleicht wäre eine Platzierung auf der linken Seite, neben dem Favicon, die bessere Variante.

