Android Auto: Neues Coolwalk-Design kommt – das ist Googles optimierte Infotainment-Oberfläche (Galerie)

Google spendiert den eigenen Plattformen rund um Android Auto in Kürze neue Oberflächen, die sowohl auf ein verändertes Design als auch zum Teil andere Strukturen setzen. Für die meisten Nutzer ist vor allem das neue Coolwalk-Design von Android Auto relevant, das sich bereits auf zahlreichen Screenshots gezeigt hat. Wir zeigen, was euch schon bald auf dem Infotainment-Display erwartet.



Die neuen Oberflächen von Android Auto dürften den Zweck erfüllen, ein einheitliches Design über alle Plattformen hinweg zu schaffen. Das beginnt bei der Smartphone-Version mit dem Google Assistant Driving Mode, geht über das in diesem Artikel vorgestellte Coolwalk-Design von Android Auto und reicht bis zu einer neuen Oberfläche von Android Automotive. Wir haben euch bereits vor einigen Tagen in diesem Artikel einen Überblick verschafft.

Das neue Android Auto-Design wird das Rad nicht neu erfinden, aber etwas mehr Flexibilität mitbringen, die unter anderem die in der Breite gewachsenen Displays im Fahrzeug vollständig ausnutzen kann. Außerdem wird die Nutzung zweier Anwendungen zugleich ermöglicht und selbst drei Aktionen sind möglich, wie ihr auf den unten eingebundenen Screenshots sehen könnt. Es dürfte ein typischer Fall sein: Man navigiert, hört dabei Musik und erhält eine Benachrichtigung. Da kommen direkt drei Anwendungsfälle zusammen.

Vermutlich wird man während der Fahrt nur in Ausnahmefällen alle drei Anwendungen zugleich aktiv nutzen müssen, aber dank großer Flächen, Sprachausgabe und Sprachsteuerung dürfte das auch vom Fahrer mit relativ größtmöglicher Sicherheit zu verwenden sein. Schaut euch einfach einmal die folgenden Screenshots an.









Android Auto Coolwalk Design

















Das aktuelle Design

Die neue Struktur ist aber nicht die einzige Veränderung, sondern bringt weitere Anpassungen mit sich: Eingehende Benachrichtigungen verdecken nicht mehr die aktiv genutzte App, so wie auf obigem Screenshot. Außerdem hat man mehr Zeit, darauf zu reagieren und durch die Teilung des Displays mehr Möglichkeiten als bei einer Toast-Message am oberen Rand. Eine weitere Änderung ist das schnelle Aktivieren und Deaktivieren der geteilten Darstellung durch den ersten Button am unteren Rand der Navigationsleiste. Die App-Liste wandert erst an dritte Stelle.

Das neue Design ist bisher noch nicht ausgerollt worden und konnte nur über Umwege aktiviert werden. Daher ist es möglich, dass sich einige Details noch bis zum finalen Rollout ändern. Grundsätzlich wird man aber mit Sicherheit daran festhalten, denn es ist wie bereits erwähnt in ähnlicher Form auf den anderen Android Auto-Plattformen zu sehen und die derzeit wohl beste Aufteilung. Wir halten euch weiter auf dem Laufenden.

