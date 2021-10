Google Docs: So lassen sich Medien, Inhalte und Google Drive-Dokumente nun einfacher einfügen – das neue @-Menü

Die Textverarbeitung Google Docs hat schon einen langen Weg hinter sich und dürfte für die allermeisten Nutzer längst einen ausreichenden Funktionsumfang in den Browser gebracht haben. Nun ist ein neues Feature auf dem Weg, mit dem das Einfügen aller möglichen Zusatzinhalte oder das Markieren von Personen erleichtert werden soll. Eine lange Liste an Möglichkeiten befindet sich im neuen @-Menü.



Google Docs bietet viele Möglichkeiten, um zusätzliche Inhalte wie Bilder, Diagramme oder auch Verknüpfungen zu anderen Dokumenten einzufügen. Bisher war das zum Teil an unterschiedlichen Stellen in den diversen Menüs versteckt, sodass sich Gelegenheitsnutzer nicht ganz so gut zurechtfinden. Dieses Problem möchte man nun mit dem neuen @-Menü lösen, das seine Bezeichnung nicht rein zufällig trägt. Um es zu öffnen, müsst ihr einfach nur die @-Taste drücken bzw. den Buchstaben in das Dokument einfügen und es öffnet sich das folgende Menü.

Das Menü öffnet sich unmittelbar nach der Eingabe des Zeichens und stellt direkt auf einen Filter um. Das bedeutet, dass direkt nach dem @ nach Namen, Dokumenten und anderen Dingen zum Einfügen gefiltert werden kann. In der obigen Animation könnt ihr sehen, wie das funktioniert. Mit einem Klick aus dem Auswahlmenü lässt sich das jeweilige Element dann einfügen. Ich gehe davon aus, dass man in Zukunft eine Alternative zum @ schaffen wird und vielleicht einen + Button an dynamischer Stelle integriert.

Der Rollout soll im Laufe der nächsten 15 Tage abgeschlossen sein, in meinen Nutzerkonten ist es aber schon überall angekommen.

