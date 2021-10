Pixel 6 Wallpaper: Hier bekommt ihr alle neuen Kunst- und Landschaft-Hintergrundbild zum Download (Galerie)

Googles Designer haben für die Pixel 6-Smartphones offenbar auf Hochtouren gearbeitet, denn in letzter Zeit werden nahezu im Wochentakt neue Hintergrundbilder veröffentlicht, die zum Teil nur für die aktuelle Generation angeboten werden. Nun sind 32 neue Bilder in der Google Wallpaper-App aufgetaucht, die sich auf die sehr schön anzusehenden Bereiche “Landschaften” und “Kunst” konzentrieren. Wir bieten sie euch wie üblich zum Download an.



Googles Wallpaper-Designer sind in diesem Jahr sehr fleißig, denn allein rund um die Pixel 6-Kampagne wurden bereits mehr als drei Sets mit mehreren Dutzend Hintergrundbildern veröffentlicht (Hier unser Archiv). Nun sind schon wieder neue Bilder in der Wallpapers-App aufgetaucht, die derzeit nur exklusiv auf den Pixel 6-Smartphones abgerufen werden könnten – wenn sie denn bereits im Handel wären.

Die neuen exklusiven Hintergrundbilder sind in der Kategorien Landschaften und Kunst zu finden, die zuvor schon vorhanden waren und regelmäßig mit neuen Bildern gefüllt werden. Beide Sammlungen haben gemeinsam, dass sie eine recht künstlerische Darstellung wählen. Was in der zweiten Kategorie erwartet wird, ist in der ersten dann doch ein wenig überraschend. Es sind zwar Landschaften abgebildet, die aber nur ein kleines Detail einer größeren Fläche zeigen, neu eingefärbt wurden und in der Form sicherlich auch am Computer entstanden sein könnten.

Die Hintergrundbilder in der Landschaften-Kategorie wurden von Petros Koublis fotografiert, auf dessen Webseiten ihr viele weitere ähnliche Motive findet. Die Bilder in der Kategorie Kunst sind hingegen wohl tatsächlich am Computer entstanden und es wird kein Schöpfer angegeben.









Wir bieten euch die Hintergrundbilder wie üblich sowohl zur Ansicht in einer Google Fotos-Galerie als auch zum Download in einer ZIP-Datei auf Google Drive an. Oben seht ihr eine Vorschau der beiden Kategorien. Klickt euch einfach durch Google Fotos und ladet die gewünschten Bilder einzeln herunter (dort findet ihr sie stets in höchster Qualität) oder nutzt direkt den Download aller kombinierten Bilder. Es sind 18 Landschaften-Bilder und 14 Kunst-Bilder. Sie haben eine Auflösung von 2880×3120 Pixeln.

Pixel 6 Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

