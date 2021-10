Android 12 & Material You: Die schwebende Gboard-Tastatur erhält ein angepasstes Design (Screenshots)

Viele Google-Apps haben bereits das Android 12 Material You-Design erhalten und bei den ersten gibt es schon jetzt das nächste Update mit Adaptierungen. Nun wurde eine angepasste Oberfläche für die Tastatur-App Gboard entdeckt, die beim Verschieben der schwebenden Tastatur zum Einsatz kommt und einen verstärkten Rahmen besitzt.



Die Tastatur-App Gboard hat schon vor längerer Zeit das erste Update auf Material You erhalten und nun geht man in die Details, die bisher nicht umgestellt bzw. adaptiert wurden: Wer die schwebende Version der Oberfläche verwendet, wird eine veränderte Darstellung feststellen. Zuerst fällt auf, dass der Greifer am unteren Rand nun deutlich kleiner ist und durch eine breite Leiste ersetzt wurde.

Die zweite Änderung gibt es beim Rahmen um die Tastatur: Statt bisher nur an den vier Ecken einen abgerundeten Rahmen zu haben, umspannt dieser nun die gesamte Oberfläche. Das ist nur eine kleine Änderung und ich weiß nicht, ob die unbedingt positiv ist, aber es passt sicherlich besser in das Material You-Konzept. Beide Updates wurden im Rahmen von Teardowns entdeckt, könnten bei den ersten Nutzern aber auch schon per normalem Rollout über den Google Play Store ankommen.

