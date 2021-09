Pixel 6 Pro Wallpaper. Hier gibt es alle Hintergrundbilder für das Material You-Design zum Download (Galerie)

Google wird schon bald die neuen Pixel 6-Smartphones vorstellen, bei denen auch die Grafikdesigner ihre Spuren hinterlassen und neue Hintergrundbilder entwerfen durften. Wir haben euch bereits eine Sammlung aller Pixel 6-Hintergrundbilder und Klingeltöne zum Download angeboten und nun ist ein neues Paket aufgetaucht: Mit dem Pixel 6 Pro bringt Google gleich 15 neue blumige Hintergründe, die für das Material You-Design optimiert sind.



So wie viele andere Smartphone-Hersteller, bringt auch Google mit jeder Pixel-Generation eine Reihe von neuen Hintergrundbildern auf die nächste Generation, die ein wenig die Identität der Smartphones widerspiegelt. Das gilt beim Pixel 6 umso mehr, denn schon jetzt tauchen die Smartphones regelmäßig in Werbekampagnen auf und verwenden die nun neu entdeckte Wallpaper-Sammlung. In diesem Jahr hat man sich für natürliche Motive entschieden und bringt Blumen auf die Homescreens der Nutzer.

Doch in dieser Generation spielen die Hintergrundbilder aufgrund des Material You-Designs noch eine größere Rolle. Bekanntlich bezieht dieses seine Akzentfarben aus dem vom Nutzer festgelegten Homescreen-Wallpaper, sodass eine schicke Farbauswahl an dieser Stelle im gesamten Betriebssystem Einfluss haben kann. Es ist davon auszugehen, dass die Designer bei der Farbgebung der Blumen-Motive daran gedacht haben und dafür sorgen, dass moderne und auch passende Farben auf den Smartphones verwendet werden.

Für Pixel-Nutzer gibt es damit eine richtige Flut an neuen Hintergrundbildern. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch die neuen Curated Culture-Wallpaper zum Download angeboten und nur wenige Wochen zuvor eine Sammlung der bisher erwarteten Pixel 6-Wallpaper zum Download angeboten. Diese gehen wieder in den abstrakten Bereich und könnten gegensätzlicher kaum sein.









Bei der Sammlung handelt es sich um 12 Hintergrundbilder für alle Smartphones in der Auflösung 2160 x 2400. Zusätzlich gibt es im Paket drei weitere Hintergrundbilder mit einer Auflösung von nur 1440 x 3120 Pixel. Bei diesen handelt es sich wahrscheinlich um einen Exklusiv-Wallpaper für die jeweils ausgesuchte Pixel 6-Farbe. Am Dateinamen im Archiv könnt ihr diese sofort erkennen und auch die Farbe ablesen, für welches Smartphone diese entworfen wurden.

Wir bieten euch die Hintergrundbilder wie üblich sowohl zur Ansicht in einer Google Fotos-Galerie als auch zum Paket-Download im Google Drive an. Ihr könnt die Bilder auch direkt bei Google Fotos herunterladen, da sie dort in voller Auflösung vorliegen. Und wer sich für die alternativen Wallpaper interessiert, findet diese in der zweiten Link-Reihe.

Pixel 6 Pro Blumen-Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

Pixel 6 Wallpaper: Galerie (Google Fotos) | Download (Google Drive)

» Android 12 & Material You: Neues Design für den Google Messages Messenger wird ausgerollt – (Screenshots)

[XDA Developers]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren