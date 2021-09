Google TV & Chromecast: Google will kostenlose TV-Kanäle bieten – Streaming ohne Abo ab Anfang 2022

Nutzer von Googles Streaming-Produkten wie Android TV oder Chromecast können aus zahlreichen Streamingplattformen wählen, die Filme, Serien und weitere Inhalte auf den großen Fernseher bringen. Dabei scheinen sich nicht nur die großen Abo-Plattformen, sondern auch kostenlose Alternativen einer immer größeren Popularität zu erfreuen – das weiß man auch bei Google. Laut einem Bericht sollen schon bald kostenlose, werbefinanzierte, Streamingsender gestartet werden.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen von der kostenlosen Streaming-Plattform Pluto TV berichtet, die sich immer größerer Beliebtheit erfreut und mittlerweile zu einem großen Medienkonzern gehört. Auch Google will nun in diesen Bereich einsteigen und soll sich derzeit in Verhandlungen befinden, um kostenloses lineares TV zu Google TV zu bringen. Im Bericht wird explizit die neue Plattform erwähnt, nicht das klassische Android TV, der einfache Chromecast oder gar YouTube als weiterer Vertriebskanal.

Es ist davon auszugehen, dass man damit die Lücke zwischen den Streamingplattformen und YouTube TV schließen will, das in den USA als kostenpflichtiges Angebot zur Verfügung steht. YouTube TV ist in Europa allerdings nicht verfügbar und die derzeitigen Verhandlungen dürften sich erst einmal auf den US-Markt beziehen. Dennoch ist es ein Schritt in die Richtung, das klassische lineare Fernsehen auf die smarten Plattformen zu bringen. Daran versuchen sich viele Unternehmen, aber mit dem Chromecast und Google TV hat man sicherlich eine gute Startposition.

Die Ankündigung wird nicht vor Anfang 2022 erwartet und die kostenlosen TV-Sender sollen sowohl auf dem hauseigenen Chromecast als auch bei Geräten von Partnern wie Sony und TCL zu finden sein.

