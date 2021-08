Stadia Pro Gratis: YouTube Premium-Nutzer können die Spieleplattform drei Monate ohne Zusatzkosten testen

Google dürfte mit dem Erfolg der eigenen Abo-Plattformen YouTube Premium und Stadia nicht vollständig zufrieden sein. Nun sollen sich die beiden im Rahmen einer Aktion wieder gegenseitig stützen, von der man als zahlender Nutzer natürlich profitieren kann: Abonnenten von YouTube Premium können sich nun drei Monate Stadia Pro Gratis sichern.



Bei YouTube Premium stehen größere Änderungen an den Abo-Modellen bevor, die dann in drei verschiedenen Varianten zur Verfügung stehen. Bei Stadia gibt es derzeit nur ein einziges Abo-Modell, aber auch auf der Spieleplattform finden im Hintergrund derzeit größere Umbauarbeiten und der Wandel zur White Label-Plattform statt. Natürlich hält Google an beiden Produkten fest und startet nun wieder eine interessante Cross-Promo für zahlende Abonnenten.

Abonnenten von YouTube Premium können sich ab sofort bis einschließlich 31. Januar 2022 drei Monate Stadia Pro Gratis sichern. Das bedeutet, dass ihr zu einem beliebigen Zeitraum zwischen Heute und Ende Januar kommenden Jahres eine dreimonatige Probephase starten und die Spieleplattform in höchster Qualität sowie mit mehreren Dutzend Gratis-Titeln nutzen könnt. Allerdings unter der Voraussetzung, dass ihr bisher kein Stadia Pro-Abo besessen habt und auch jetzt noch keines besitzt. Es richtet sich also an Neu-Gamer.

Die Aktion endet nicht automatisch, sodass ihr nach dem Ende des dreimonatigen Gratis-Tests kündigen müsst, um nicht in das kostenpflichtige Abo zu verfallen. Die Kündigung kann auch direkt nach Abschluss durchgeführt werden und dennoch könnt ihr Stadia 90 Tage Gratis testen. Im Folgenden findet ihr die Bedingungen, um das Angebot nutzen zu können.









Das Angebot für ein dreimonatiges (3) Stadia Pro-Probeabo ist für Personen mit Wohnsitz in Deutschland verfügbar, die ein aktives kostenpflichtiges YouTube Premium-Abo oder ein aktives YouTube Premium-Probeabo haben (z. B. Einzel-, Studenten- oder Familientarif).

Das Angebot ist bis zum 31. Januar 2022 gültig und muss bis zum 14. Februar 2022 um 18:00 Uhr (MEZ) eingelöst werden.

Das Angebot gilt nur für Nutzer, die noch kein aktives Stadia Pro-Abo haben oder hatten.

Das Angebot kann bei der Erstellung eines Stadia-Kontos eingelöst werden. Für Nutzer mit einem bestehenden Stadia-Konto ist die Einlösung des Angebots über stadia.com/pro möglich.

Sofern du noch kein bestehendes Stadia Pro-Abo hast, erhältst du im Rahmen des Angebots die Möglichkeit, Stadia Pro in den ersten drei (3) Monaten kostenlos zu abonnieren. Zur Registrierung ist ein gültiges Zahlungsmittel erforderlich, das jedoch vor Ablauf des dreimonatigen (3) Testzeitraums nicht belastet wird. Du kannst das Abo jederzeit kündigen. Wenn du nicht möchtest, dass Kosten anfallen, muss die Kündigung vor Ablauf des dreimonatigen (3) Testzeitraums erfolgen. Unter g.co/stadia/subscriptions kannst du nachlesen, wie du dein Abo verwaltest oder beendest.

Nach Ablauf des dreimonatigen (3) Testzeitraums wird automatisch der monatliche Stadia Pro-Standardpreis von 9,99 € (inkl. MwSt.) pro Monat berechnet. Für unvollständige Abrechnungszeiträume sind keine Erstattungen möglich.

Wenn du dein Stadia Pro-Abo beendest, verlierst du den Zugriff auf alle über das Stadia Pro-Abo freigeschalteten Spiele sowie auf sämtliche Add-ons oder Erweiterungsinhalte, die du zu diesen Spielen freigeschaltet oder erworben hast. Add-ons können nicht erstattet werden. Du kannst weiterhin auf gekaufte Spiele und dazugehörige gekaufte Add-ons zugreifen.

Wenn du Stadia Pro wieder abonnierst, wird der Zugriff auf zuvor freigeschaltete Spiele wiederhergestellt. Dann kannst du auch wieder auf für diese Spiele gekaufte Add-ons zugreifen..

Wenn du Add-ons zu einem bestimmten Spiel gekauft hast, hängt der Zugriff davon ab, ob du auch auf das Spiel zugreifen kannst.

Wenn Google feststellt, dass dieses Angebot missbräuchlich oder in betrügerischer Absicht genutzt wird, wird das Angebot ungültig.

[Stadia Community Blog]

