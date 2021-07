Olympische Spiele 2021: interaktive Google Doodle-Serie zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio (Video)

Derzeit findet in Tokio die Olympischen Spiele 2021 statt, bei denen es sich eigentlich um die Olympischen Spiele 2020 handelt und die natürlich auch in diesem Jahr wieder mit einem sehr schönen Google Doodle-Serie begleitet werden. Die Doodles in der ersten Woche der Olympischen Spiele werden täglich durch ein weiteres stark angepasste Logo ergänzt, das passend zum Land des Gastgebers aus zahlreichen klassischen Automaten-Spielen oder Figuren in Pixelgrafik besteht.



Doodle zur Eröffnung der Olympischen Spiele 2021

Das Google-Doodle zum Start der Olympischen Spiele 2021 zeigt ein (aus europäischer Sicht) typisches japanisch angehauchtes Bild: Ein typisches Bauwerk, der Schriftzug, ein Manga-Superheld, der Fujijama oder ein anderer Berg im Hintergrund und natürlich die Spielhallen-Optik. Am unteren Rand finden sich Hinweise auf die Disziplinen der Olympischen Spiele, die auch im Google-Doodle umgesetzt wurden und spielbar sind.

Wo sich der Google-Schriftzug befindet, muss wohl nicht weiter erläutert werden. Im Zentrum des Doodles befindet sich ein pulsierender Play-Button, den man als Nutzer mit sehr viel Zeit drücken und den Spielspass beginnen lassen kann. Als Erstes wird das im nächsten Absatz eingebundene Video abgespielt, das als kleine Einweisung in das Doodle und auch die Olympischen Spiele dient. Anschließend befindet man sich in einem klassischen Anfang 90er-Spiel mit 2D Sprite-Grafiken und muss die Spielfigur durch die Welten steuern, die viele weitere Herausforderungen bereithalten.

Diese Herausforderungen bestehen darin, dass einzelne Stationen besucht und die dortigen Disziplinen vom Tischtennis bis zum Rugby absolviert werden müssen. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht wirklich hoch, aber dennoch sollte man sich zum Durchzocken des Doodles mehrere Minuten Zeit nehmen. Sind alle Aufgaben erledigt, kann es auf das Schiff gehen und das Abenteuer ist beendet.









Doodle zum zweiten tag der Olympischen Spiele 2021

Doodle zum dritten tag der Olympischen Spiele 2021

Doodle zum vierten Tag der Olympischen Spiele 2021

Doodle zum fünften Tag der Olympischen Spiele 2021









Die Olympischen Sommerspiele 2020 (offiziell: Spiele der XXXII. Olympiade) sind die aktuellen Olympischen Sommerspiele und sollen vom 23. Juli bis zum 8. August 2021 in Tokio (Japan) stattfinden. Ursprünglich sollten sie vom 24. Juli bis 9. August 2020 abgehalten werden, wurden jedoch wegen der COVID-19-Pandemie um ein Jahr verschoben; damit wurden erstmals Olympische Sommerspiele außerhalb des üblichen 4-Jahres-Rhythmus angesetzt.

