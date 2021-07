Google Websuche: Navigation wird umgebaut – neues Menü mit Einstellungen wird ausgerollt (Screenshot)

Die Google Websuche ist nicht nur das älteste Produkt des Unternehmens, sondern auch das, das sich über die Jahre am meisten geändert hat – und das immer wieder. Nun gibt es eine recht große Änderung in der Navigation der Websuche, die viele bisher getrennte Optionen in einem neuen Einstellungen-Menü zusammenfasst. Ihr solltet es seit einigen Tagen direkt in der Desktop-Ansicht der Websuche finden.



In der Google Websuche taucht seit einigen Tagen ein neues Icon in der Sekundär-Navigation auf, das eine Reihe von bisher verstreuten Features an zentraler Stelle zusammenfasst: Oben rechts, neben dem App-Menü sowie dem eigenen Avatar, ist nun ein neues Zahnrad-Icon zu sehen, das einige Einstellungen enthält. Diese sind in einem Overlay aufgelistet und können von dort aus aufgerufen oder auch direkt angewendet werden – je nach Option.

Diese Einträge sind enthalten

Sucheinstellungen

Sprachen (Languages)

Sexuell explizite Ergebnisse ausblenden

Erweiterte Suche

Suchverlauf

Meine Daten in der Google Suche

Hilfe zur Suche

Keiner dieser Einträge ist neu, denn alles war bisher an anderer Stelle zu finden. Ich würde auch nicht davon ausgehen, dass dort viele neue Features zu erwarten sind, denn wirklich übersichtlich ist das dennoch bisher noch nicht.

