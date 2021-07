Google Fotos: Schick mir endlich die Bilder! Andere Nutzer lassen sich bald an das Teilen von Fotos erinnern

Die Fotoplattform Google Fotos eignet sich nicht nur zur Organisation der eigenen Bilder und Videos, sondern macht auch das Teilen dieser Medien mit anderen Nutzern sehr leicht. Nun arbeitet man an einem neuen Feature, mit dem andere Nutzer daran erinnert werden können, ihre Bilder freizugeben. Das soll es wohl vereinfachen, die geteilten Alben schneller und zuverlässiger zu füllen.



Die geteilten Fotoalben in Google Fotos sind ein sehr praktisches Tool, das von vielen Nutzern allerdings nicht vollständig verstanden wird. Vieles ist gar nicht bewusst, dass sie als eingeladene Person selbst Bilder hinzufügen können, um ein solches Album zu vervollständigen. Um das etwas zu vereinfachen und gleichzeitig die Nutzer an der Quelle an das Teilen zu erinnern, wird in Kürze ein neues Feature freigeschaltet, das passenderweise mit einem Magnet visualisiert wird.

Nutzer können dazu eingeladen werden, ihre Bilder mit dem Absender zu Teilen bzw. diese direkt freizugeben. Das dürfte den Prozess für so manchen Nutzer erleichtern und als gute Erinnerung dafür dienen, endlich die Bilder vom letzten Zusammentreffen zu Teilen. Wie diese Einladung beim Empfänger ankommt und welche Möglichkeiten dieser hat, ist noch nicht bekannt. Obige Screenshots konnten nur durch tiefe Eingriffe in die Google Fotos-App angefertigt werden. Es wird erwartet, dass die neue Funktion schon in Kürze ausgerollt wird.

