Neue Eastereggs in der Google Websuche: DVD Screensaver und Ingenuitys Mars-Landschaft (Video)

Google platziert immer wieder neue Späße und Eastereggs in den diversen Produkten – allen voran in der Websuche. Nun gibt es wieder zwei neue Späße, über die sich die Nutzer der Websuche freuen dürfen und sowohl in die Vergangenheit als auch in die Ferne schweifen lassen. Ein Easteregg verwandelt die Websuche in einen DVD-Bildschirmschoner und das andere die Oberfläche in eine von Ingenuity erkundete Mars-Landschaft.



Ingenuity

Der Mars-Rover Perseverance war vor einigen Wochen ein großes Thema und derzeit ist vor allem der dazugehörige “Helikopter” Ingenuity in den Medien, der bereits mehrmals über dem Mars abheben durfte. Passend dazu hat Google ein Easteregg geschaffen, das ihr sehr einfach über die Suchanfrage Ingenuity aufrufen könnt. Klickt dann einmal auf den animierten Helikopter im Knowledge Graph und schon sieht es so aus wie auf obigem Screenshot.

DVD Screensaver

Das neueste Easteregg, das vielen in der Form noch von DVD-Spielern und anderen Wiedergabegeräten bekannt vorkommen könnte: Gebt einfach DVD Screensaver ein und wartet einige Sekunden. Das Google-Logo wird sich plötzlich aus seiner Verankerung in der linken oberen Ecke lösen und dann von einer Kante des Bildschirms zur anderen fliegen. Es war (und ist?) ein typischer Screensaver von DVD-Playern, die dieses bei längerer Inaktivität gezeigt haben.

» Googles kultige Offline-Spiele: Diese versteckten Spiele könnt ihr unter Android ganz ohne Internet zocken

[9to5Google]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren