Android Auto: Googles Infotainment-Plattform überall kabellos nutzen; Dongle kämpft mit großen Problemen

Googles Plattform Android Auto ließ sich sehr lange Zeit nur mit einer direkten USB-Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display verwenden. Auch heute noch sind viele Nutzer auf Lösungen wie den AAWireless-Dongle angewiesen, um eine kabellose Verbindung zu nutzen. Doch nun gibt es schlechte Nachrichten, denn das Projekt kämpft mit schweren Problemen, die auch bereits ausgelieferte Geräte betreffen kann.



Wir haben euch den AAWireless-Dongle hier im Blog schon mehrfach vorgestellt und durch die sehr große Transparenz des Projekts erhalten alle interessierten Nutzer viele Einblicke in dessen Entwicklung und Produktion. Erst kürzlich konnte man das erste große OTA-Update verkünden und nun hat man wieder schlechte Nachrichten: Ein Lieferantenwechsel, der eigentlich Besserung bringen sollte, hat Kompatibilitätsprobleme.

Wie das Team nun verkündet, sorgt der neue Rockchip-Prozessor für Probleme, da dieser nicht mit der DRAM-Frequenz des Boards kompatibel ist. Das war zuvor nicht bekannt und gilt offenbar auch nicht für alle Chargen. Der Wechsel auf diesen neuen Prozessor musste quasi über Nacht durchgeführt werden, weil es zuvor Lieferprobleme gab und Zusagen anderer Partner nicht eingehalten wurden. Natürlich wurden Kompatibilitäten geprüft, aber durch die unterschiedlichen Chargen gibt es Veränderungen.

Diese Inkompatibilität führt nun dazu, dass die AAWireless-Dongles plötzlich einfrieren. Manchmal schon nach 10 Sekunden, manchmal nach einigen Minuten und manchmal auch erst nach mehreren Stunden. Gut möglich, dass manche Betroffene es durch die Nutzung bei kürzeren Fahrten gar nicht bemerken.

We did some QC tests, and unfortunately out of 15 units tested, 4 were defective, where the device freezed after a couple of seconds/minutes of use. We also got 2 reports of the same behaviour from some users who received the units already from Hongkong.

We contacted the factory yesterday about this, and started a full investigation on what is causing the issue. The factory was very responsive and we managed to find the issue and have a fix.

The issue is caused by Rockchip sending us SoC’s which don’t support the DRAM frequency of the boards in the first batch, and not informing the factory about this. This will cause the boards to become unstable at random. Some boards will run stable for a long time, some boards may crash after 10 seconds or immediately. Because this is a fix in the bootloader of the device and because of the instability, applying this fix over OTA is risky or impossible, so the fix needs to be applied using a computer.