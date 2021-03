Smart Home: Neues ‘Google wireless streaming device’ kommt – Informationen zur kommenden Nest Cam

In den nächsten Wochen werden neue Pixel-Produkte vorgestellt, aber auch die Smart Home-Marke Nest soll in diesem Jahr wieder Zuwachs erhalten. Bei der US-amerikanischen FCC ist nun ein neues “Wireless streaming device” aufgetaucht, dessen Randdaten darauf hindeuten, dass es sich um eine neue Nest Cam handelt.



Die Smart Home-Marke Nest wurde gerade erst durch das neue Nest Smart Display erweitert, soll aber auch im Bereich der Smart Home-Sicherheit weiter wachsen. Schon vor einigen Wochen hatte man angekündigt, dass in diesem Jahr neue Nest Cams auf den Markt kommen und nun scheinen diese bereit für die Produktion zu sein. Entsprechend wurden die Geräte bei der US-Behörde FCC eingereicht und nun mit wenigen Randdaten veröffentlicht.

Bisher sind nur die im obigen Diagramm aufgelisteten Informationen bekannt: Es handelt sich um ein “Wireless streaming device”, trägt die Modellnummer G3AL9 und soll sich sowohl per Akku als auch kabelgebunden betreiben lassen. Als Marke steht “Google” in den Unterlagen, aber das war auch bei einigen weiteren Nest-Geräten in der Vergangenheit der Fall. Aufgrund der Datensperre wird damit gerechnet, dass die neue Hardware im August / September vorgestellt werden könnte – klingt durchaus realistisch.

[9to5Google]















