Mit Google Lens hat der Google Assistant vor einigen Jahren “Augen” bekommen und bietet allen Nutzern die Möglichkeit, Objekte jeglicher Art auf Bildern zu erkennen und in vielen Fällen weitere Informationen zu liefern. Das letzte Update der Plattform liegt schon eine ganze Weile zurück, aber jetzt waren die Designer wieder fleißig und werden Lens in Kürze ein neues Icon spendieren.



Google Lens wird gerne als “Augen des Google Assistant” beschrieben, tatsächlich steht die Plattform aber in diversen Produkten zur Verfügung, die mit dem Google Assistant nicht unbedingt etwas zu tun haben – so wie Google Fotos oder innerhalb der Suchleiste unter Android. Genau an dieser Stelle ist nun auch ein neues Icon aufgetaucht, das zwar am grundsätzlichen Design festhält, aber nun deutlich besser als bisher als Kamera zu erkennen ist.

Auf obigem Bild seht ihr das neue Logo, das nun in der Beta-Version bei allen Nutzern zu sehen ist, und das erste Bild im Artikel zeigt links das Original-Logo und rechts das Icon, das seit 2019 verwendet wird. Meiner Meinung war das Original-Logo schon als alte Kamera zu erkennen (könnte auch an der Ähnlichkeit zum Instagram-Logo liegen), während die 2019er Variante eher dem Sucher einer Kamera entsprach. Die mögliche neue Variante ist nun recht eindeutig eine moderne Kamera.

Ob ein Kamera-Icon die richtige Wahl ist, denn immerhin kann die App keine Fotos aufnehmen, sondern “nur” analysieren, sei mal dahingestellt, aber es ist sicherlich die sinnvollste Variante neben der Suchen-Lupe und dem Assistant-Mikrofon.

[AndroidPolice]















