Android: Samsung Firmware Downloader ist da – neue kostenlose App beschleunigt Download & Installation

Wer sich etwas besser in der Smartphone-Welt auskennt und auch vor dem Rooten des Geräts oder ähnlichen Dingen nicht zurückschreckt, kommt irgendwann auch mit dem Thema Firmware in Berührung. Der Download der Firmware kann je nach Hersteller allerdings etwas kompliziert sein, sodass man auf externe Tools angewiesen ist. Ein neues kostenloses Tool macht den Download von Samsung-Firmware nun sehr leicht.



Es gibt viele Fälle, in denen man als versierter Nutzer mit Firmware-Downloads in Berührung kommt, was je nach Hersteller kein einfaches Thema ist. Während Google die Pixel-Firmware recht komfortabel zum Download anbietet, ist es bei Samsung etwas problematischer. Es wird spezielle Samsung-Software benötigt, die nur wenig komfortabel nutzbar ist und nicht für alle Plattformen zur Verfügung steht. Nutzt man die Direktlinks, was durchaus möglich ist, sind die Archive verschlüsselt.

Drittanbieterquellen, die die Firmware ebenfalls hosten und zum Download anbieten, bieten erst gegen Bezahlung eine annehmbare Geschwindigkeit. Nutzt man die Gratis-Variante, könnte der Download schon mal mehrere Tage dauern. Man könnte also sagen, es ist nur kostenpflichtig beziehbar. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich SamMobile. Als Lösung für dieses Dilemma kommt nun der neue Samsung Firmware Downloader ins Spiel.

Beim Samsung Firmware Downloader handelt es sich um eine neu entwickelte grafische Benutzeroberfläche von SamLoader. Dieser bezieht die Firmware direkt von Samsung-Servern, kann diese aber nach dem Download mit nur einem Klick entschlüsseln. Damit ladet ihr die Firmware direkt von der Quelle in der höchstmöglichen Geschwindigkeit – kostenlos.









Auf obigen Screenshots seht ihr die Oberfläche des Samsung Firmware Downloader. Es muss nicht unbedingt schick sein, denn es ist für den Einsatzzweck vollkommen ausreichend und sicherlich komfortabler als die bisherige Lösung über die Kommandozeile. Das Tool steht kostenlos zum Download für viele Plattformen zur Verfügung und bietet sogar die Möglichkeit an, direkt unter Android den Download anzustoßen. Schaut es euch einfach einmal an, falls es etwas für euch ist.

» Samsung Firmware Downloader

» Android: Samsung bietet vier Jahre Sicherheitsupdates – das ist der Update-Fahrplan für die Smartphones

[XDA Developers]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren