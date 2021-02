YouTube: Mit dieser kostenlosen App könnt ihr Videos herunterladen, im Hintergrund abspielen & vieles mehr

Die YouTube-App ist auf jedem von Google lizenziertem Android-Smartphone vorinstalliert und dürfte für die allermeisten Nutzer die Standard-App zur Nutzung der Videoplattform sein. Allerdings hat Googles App einige Einschränkungen, die längst nicht jedem gefallen und sich auch nicht mit einem Abo umgehen lassen. Aus diesem Grund lohnt sich der Blick über den Tellerrand und die Nutzung einer Alternative wie etwa NewPipe.



Googles Videoplattform YouTube lässt sich nicht nur mit der offiziellen App verwenden, sondern es gibt auch eine Reihe von Alternativen, die zusätzliche Möglichkeiten mitbringen. Eine der populärsten Alternativen ist NewPipe, dessen Oberfläche sich soweit wie möglich an Googles Apps orientiert, sodass man sich auch als neuer Nutzer sehr schnell zuhause fühlen kann. Ihr könnt auf alle Videos zugreifen, die Suchfunktion nutzen, Kanäle durchsuchen, Kommentare lesen und vieles mehr. Alles ohne Login und ohne Google-App.

Videos im Hintergrund abspielen, Bild-in-Bild und Werbefreiheit

Die Nutzung einer inoffiziellen App wäre für manche Nutzer schon Grund genug für NewPipe, aber es gibt auch weitere Vorteile: So lassen sich mit NewPipe Videos im Hintergrund abspielen, sodass sowohl Tonspur als auch das Video im Hintergrund weiterlaufen. Das ist besonders für Musikvideos sehr praktisch. Dadurch wird es möglich, die YouTube-Oberfläche in App-Form in einem Fenster auszuführen. Außerdem lässt sich das laufende Video als Popup herauslösen und als schwebendes Fenster frei über dem Display verschieben. Ihr könnt also eine beliebige andere App nutzen und das ausgewählte Video im kleinen Format weiterlaufen lassen.

Google bietet die Möglichkeit zum Abspielen von Videos im Hintergrund oder die Nutzung der Bild-in-Bild Funktion nur im Rahmen eines Premium-Abos. Ein Grund dafür dürfte wohl sein, dass die Werbespots nicht im kleinen Format abgespielt werden sollen. Kleiner Bonus für viele Nutzer, für mich als von-Werbung-lebender Autor aber ein zweischneidiges Schwert: Ihr seht alle YouTube-Videos ohne Werbeunterbrechung und ohne jegliche Werbebanner.









Videos herunterladen

Der meiner Ansicht nach größte Bonus von NewPipe ist es, dass ihr Videos sehr leicht herunterladen könnt. Ihr findet in den Aktionen jedes Videos einen Download-Button, der den Download mit nur einem Folgeschritt anstoßen kann. Tippt ihr auf Download, habt ihr die Wahl zwischen dem vollständigen Video oder nur der Tonspur (praktisch bei Musikvideos oder Video-Podcasts) und könnt außerdem die gewünschte Bildqualität festlegen. Ihr erfahrt direkt, wie groß die Datei sein wird.

Ist der Download angestoßen, wird dieser in den internen Downloadmanager verschoben und dort durchgeführt. Ihr könnt den Fortschritt verfolgen, den Download abbrechen und findet alle Videos hinterher an dieser Stelle. Damit könnt ihr Videos sichern, ohne Internetverbindung ansehen oder auch einfach nur im WLAN interessante Inhalte herunterladen, die ihr unterwegs konsumieren möchtet. Sehr praktisch und ein Feature, gegen das Google bzw. YouTube immer wieder erfolglos vorgehen wollten.

NewPipe lässt sich aus nachvollziehbaren Gründen nicht über den Play Store beziehen, sondern kann nur direkt als APK-Datei heruntergeladen und per Sideload installiert werden. Probiert das einfach einmal aus. Kennt ihr noch andere YouTube-Alternativen? YouTube Vanced wäre auch ein interessanter Kandidat.

» NewPipe Download

» YouTube: Alternativer und werbefreier Client NewPipe unterstützt nun Kapitel, erhält neue Suchfunktion & mehr















