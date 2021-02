Google Chrome: Erinnerungen-Funktion ist auf dem Weg – neuer Memories-Bereich für besuchte Webseiten?

Im Google Chrome-Browser wird sich in Zukunft so einiges tun, das vielleicht auch die Rolle des Browsers etwas verändern kann. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass möglicherweise der Google Assistant integriert wird und nun wurde ein neuer Memories-Bereich entdeckt, der wohl den Browserverlauf etwas mehr ins Rampenlicht rücken soll.



Praktisch jeder Browser verfügt über einen Verlauf, in dem alle aufgerufenen Webseiten inklusive einiger Details wie etwa dem exakten Zeitpunkt des Aufrufs gespeichert werden. Dieser Verlauf wird von einigen Nutzern nach jeder Session gelöscht und von der Masse der Nutzer sicherlich einfach ignoriert. Google Chrome könnte das nun ändern und neben der Suchfunktion eine Art Erinnerungs-Feature in diesen Bereich bringen. Gut denkbar, dass Nutzer an besuchte Webseiten erinnert werden sollen.

Die bisher einzige Beschreibung des Features:

Service implemtation for Chrome Memories history clustering feature.

This is implemented as a component to allow //components/omnibox to depend on this feature, as well as future iOS compatibility./blockquote>

Das verrät noch nicht viel, zeigt aber, dass der Verlauf stärker angezapft werden soll. Schon jetzt sind Einträge aus dem Verlauf in der Adressleiste als Vorschlag zu finden. Denkbar wäre eine Kombination aus dem Verlauf und den vorgeschlagenen Artikeln. Zusätzlich gibt es im Canary-Channel nun die neue interne Seite chrome://memories. Was sich dort genau finden lassen wird, geht aus den bisher bekannten Informationen nicht hervor.

Gut möglich, dass das Chrome-Team sich in irgendeiner Form an der Erinnerungen-Funktion von Google Fotos und ähnlichen Produkten orientiert. Derzeit noch schwer vorstellbar, aber wir dürfen gespannt sein, was da kommt.

» Google Chrome: Automatische Untertitel für alle Videos – Live Captions lassen sich nun aktivieren; so gehts

[Chrome Story]















Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren