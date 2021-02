Android 12: Geleakte Screenshots zeigen völlig neues Android-Design & Datenschutz-Features (Galerie)

Google wird in Kürze die erste Developer Preview von Android 12 veröffentlichen, über die in den letzten Wochen bereits sehr viele Details bekannt geworden sind, an denen es Änderungen gegeben haben soll. Nun wurden eine Reihe von Screenshots geleakt, die die neue Oberfläche von Android 12 zeigen sollen, an der heftig gearbeitet worden ist und die ebenfalls einige neue Features einführen soll.



Wir haben euch bereits alle Neuerungen in Android 12 aufgelistet, die in den letzten Wochen entdeckt worden sind und nun geht es in die nächste Runde. XDA Developers sind eine Reihe von Screenshots und Informationen zugespielt worden, deren Echtheit man zwar nicht vollständig bestätigen kann, die aber aus einer bisher zuverlässigen Quelle stammen sollen. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, wenn auch nicht zu 100%, dass es sich hierbei schon um Android 12 handelt.

Android 12 wird bekanntlich eine neue Theme Engine erhalten, in deren Zuge man nicht nur die Farben ändern lässt, sondern auch das Gesamt-Design deutlich überarbeitet hat. Alles wirkt vereinfacht und wie eine leichter zu nutzende Version des Betriebssystems. Ob darunter nicht ein wenig die Übersicht leidet, weil es kaum noch klare Strukturen gibt, muss jeder für sich selbst entscheiden und ist sicherlich auch Geschmackssache.

Neu dazu gekommen sind die Privacy-Indikatoren, die sowohl durch eine eingeblendete Benachrichtigung als auch eine farbige Umrandung am oberen rechten Rand zeigen sollen, welche Apps auf Kamera und Mikrofon zugreifen. Ebenfalls neu: Ein Konversations-Widget, das unter Android 12 zum Standard werden soll. Schaut euch die folgenden Screenshots mit allen Neuerungen an.









