Android 12: Das sind die neuen App-Paare – Apps lassen sich gruppieren und gleichzeitig nutzen (Video)

Google hat kürzlich die erste Android 12 Developer Preview veröffentlicht, die zahlreiche Neuerungen in ganz unterschiedlichen Status im Gepäck hat. Wir haben euch bereits alle wichtigen Neuerungen und das versteckte neue Android-Design gezeigt und heute gibt es ein Feature zu sehen, das sich noch ganz am Anfang befindet: Die App Pairs zur gleichzeitigen Nutzung zweier Apps.



Android bietet schon seit langer Zeit die Möglichkeit, zwei Apps parallel auszuführen und über eine Splitscreen-Ansicht darzustellen – was mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Mit den App Pairs in Android 12 geht das nun einen Schritt weiter, denn damit werden zwei Apps für die jeweilige Instanz fest miteinander verbunden. Die Apps werden durch eine gemeinsame Verknüpfung automatisch im Splitscreen gestartet, sollen als ein einziger Task dargestellt werden und somit an allen Stellen zusammengehörig sein.

Im obigen Video könnt ihr sehen, wie das derzeit in Android 12 umgesetzt ist. Aktuell lassen sich diese Verknüpfungen nur per ADB-Befehl erstellen und die Umsetzung im Betriebssystem ist noch längst nicht abgeschlossen, aber bis zur finalen Version könnte sich das ändern. Gut möglich, dass dadurch auch im Hintergrund Verbindungen zwischen den beiden Apps geschaffen werden können, um etwa einen Datenaustausch zu ermöglichen.

[XDA Developers]















