Google Keep: Die Notizen-App erhält eine verbesserte Oberfläche zum Anlegen von Erinnerungen

Die Notizen-App Google Keep wurde im Laufe der Jahre immer weiter ausgebaut und hat unter anderem die Möglichkeit erhalten, Erinnerungen zu speichern und den Nutzer entsprechend darauf aufmerksam zu machen. Jetzt wurde die Oberfläche der Android-App überarbeitet und bietet eine Reihe von Vorschlägen für die Auswahl der Orte und Zeitpunkte für die jeweilige Erinnerung.



In Google Keep lassen sich neben Notizen und Zeichnungen auch Erinnerungen speichern, die anhand zuvor ausgewählter Umstände getriggert werden: Diese Erinnerungen können an einen festen Zeitpunkt oder auch an einen Ort gebunden werden, bei deren Erreichen eine Benachrichtigung abgefeuert wird. Nun wurde die Oberfläche zum Erstellen einer solchen Erinnerung überarbeitet und bietet eine Reihe von Vorschlägen zur Auswahl.

Statt eines Popups zur Auswahl von Zeit und Ort gibt es nun eine ganzseitige Auswahl direkt im Editor-Fenster. Darin enthalten sind Ortsvorschläge wie Zuhause und Arbeit sowie die üblichen Zeitvorschläge. Natürlich muss man sich darauf nicht beschränken, sondern kann für beide Typen wie zuvor eigene Werte eintragen. Leider lassen sich keine weiteren Orte in den Vorschlägen ablegen, was vielleicht für die Zukunft noch sehr praktisch sein könnte.

[AndroidPolice]















