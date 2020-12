Smartphone mit den Augen steuern: Neue Google-App für Menschen mit körperlicher Behinderung (Videos)

Google arbeitet schon seit vielen Jahren daran, die eigenen Plattformen möglichst barrierefrei anzubieten und auch Menschen mit teils stark eingeschränkten Möglichkeiten ganz neue Freiheiten zu geben. Nun wurde eine neue Google-App gestartet, die es Betroffenen ermöglicht, das Smartphone rein mit der Bewegung der Augen zu steuern. Das Projekt befindet sich noch ganz am Anfang, bietet aber schon jetzt gute Möglichkeiten zur Kommunikation.



Smartphones bieten sehr viele Möglichkeiten und sind in vielen Fällen ein wichtiges Werkzeug, um Menschen mit Behinderungen mehr Freiheiten zu geben. Google bietet schon seit längerer Zeit spezielle Apps für Blinde und sehbehinderte Menschen an, die die Umgebung beschreiben, bietet Textbeschreibungen für hörbehinderte und nun widmet man sich einem neuen Bereich. Die neue App Look to Speak ermöglicht es, das Smartphone mit den Augen zu steuern.

Mit Look to Speak erhalten die Nutzer die Möglichkeit zu kommunizieren, in dem der Text einfach mit den Augen ausgewählt wird. Dafür wird die Oberfläche in die drei Bereiche LINKS, RECHTS und OBEN eingeteilt. In den beiden seitlichen Spalten werden Worte oder Wortgruppen aufgelistet, die einfach durch einen Blick ausgewählt werden können. Entscheidet man sich für einen der acht Begriffe auf der linken Seite, genügt ein Blick nach Links und die Liste teilt sich erneut in Links-Rechts mit jeweils vier Begriffen. Nach drei Runden hat man dann den finalen Begriff, der ein Teil des Satzes wird.

Klingt komplizierter, als es wirklich ist. Schaut euch einfach die beiden Videos an, in denen das Prinzip sehr einfach erklärt und der praktische Einsatz im Alltag gezeigt wird. Wirklich eine sehr gute Sache, die sich sicherlich in Zukunft stark ausbauen lässt und über das blickende Diktieren von Texten hinausgehen kann.









