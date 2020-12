Google Jahresrückblick: Das waren die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen 2020 (Video)

Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu und es beginnt die große Zeit der Jahresrückblicke, wobei Google in den letzten Tagen schon einige Rückblicke auf die letzten zwölf Monate veröffentlicht hat – und nun folgt der wichtigste Google-Rückblick des Jahres: Es wurde das obligatorische Year in Search 2020 Video Online gestellt sowie eine Reihe von Listen mit den Begriffen veröffentlicht, die die Deutschen in diesem Jahr interessiert haben.



Außerhalb von Kriegs- und Krisenzeiten gibt es wohl kaum ein Jahr, das man so schnell wie möglich zu Ende bringen und vergessen möchte wie 2020 – aus bekannten Gründen. 2021 wird wohl auch nicht viel besser beginnen, aber dennoch kann man ja noch einmal auf die letzten zwölf Monate zurückblicken und sich ansehen, wonach die Menschen in diesem Jahr gesucht haben. Ich denke, da gibt es nicht viel aufzuarbeiten und zu berichten, sodass ihr an dieser Stelle einfach die wichtigsten Listen mitsamt Erklärung sowie das obligatorische Year in Search 2020-Video findet:

Und wer noch an anderer Stelle gerne zurückblicken möchte, findet vielleicht auch in den folgenden Artikeln interessante Inhalte:

Pandemie, Politik und Persönlichkeiten

Das Coronavirus hat das gesamte Jahr 2020 beeinflusst – auch die Google Suchanfragen. Unumstritten ist dies das Top-Thema des Jahres und nimmt Platz 1 der Trending Suchbegriffe 2020 in Deutschland ein. Als im November die Wahlen in den USA anstanden und sich die Auszählungen über mehrere Tage zogen, suchten die Nutzerinnen und Nutzer auch in Deutschland vermehrt nach diesem Thema. US Wahl nimmt daher Platz 2 der Trending Suchbegriffe des Jahres ein. Es sind aber auch die alltäglichen Themen, die die Menschen beschäftigten – zum Beispiel das Wetter. Sonst oftmals nur unter den meistgesuchten Themen, hat es “Wetter morgen” dieses Jahr auch in die Trending Suchbegriffe des Jahres geschafft, also hat prozentual einen enormen Aufstieg hingelegt im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Suchbegriffe des Jahres 2020 in Deutschland:

Coronavirus US Wahl Wetter morgen Wirecard Biontech Aktie Kobe Bryant iPhone 12 Disney plus PS5 Joe Biden

Corona – eine eigene Kategorie für das dominierende Thema 2020

Erstmals veröffentlichen wir in diesem Jahr eine eigene Sonderkategorie für ein Thema. Da es so viele und unterschiedliche Suchanfragen rund um das Coronavirus gab, haben wir uns angesehen, welche davon euch verstärkt beschäftigt haben. Die Suche nach aktuellen Informationen zum Coronavirus in Deutschland und generell reihen sich hier direkt nach dem allgemeinen Suchbegriff “Coronavirus” ein. Aber auch verwandte Themen wie Symptome oder das RKI wurden stark gesucht.

Coronavirus Corona Deutschland Corona aktuell RKI Coronavirus Tipps Corona Symptome Coronavirus NRW Coronavirus Berlin Corona app Corona Italien









Politiker und Menschen, die die Schlagzeilen dominiert haben

Die Persönlichkeiten des Jahres sind von den Suchbegriffen des Jahres geprägt: Bereits in den Trending Suchbegriffen vertreten, nimmt Joe Biden Platz 1 der Trending Persönlichkeiten 2020 in Deutschland ein. Aber auch deutsche Persönlichkeiten haben es in die Top 10 geschafft: Das Ehepaar Laura Müller und Michael Wendler haben dieses Jahr für einige Schlagzeilen gesorgt, was sich in der Liste der Persönlichkeiten widerspiegelt. Bekannte Gesichter aus TV Shows reihen sich neben ihnen in die Top 10 ein, wie Claudia Obert oder Sonja Kirchberger.

Die Persönlichkeiten mit dem größten Anstieg 2020:

Joe Biden Boris Johnson Kim Jong Un Laura Müller Michael Wendler Kamala Harris Attila Hildmann Claudia Obert Sonja Kirchberger Melania Trump

2020: Abschiede von deutschen Ikonen, Sportlern und Schauspiel-Legenden

Durch einen tragischen Unfall ist der Basketball-Star Kobe Bryant mit seiner Tochter und weiteren Personen Anfang des Jahres ums Leben gekommen. Ein Abschied, der Menschen weltweit und auch in Deutschland zutiefst berührte. Ebenso wie die Ereignisse um George Floyd, die weltweit die Black Lives Matter Bewegung ausgelöst haben. Mit Karl Dall und Udo Walz sind zudem zwei deutsche Ikonen von uns gegangen, die über viele Jahre hinweg die Entertainment- und Promi-Welt in Deutschland prägten.

Die Abschiede mit dem größten Anstieg an Suchinteresse 2020:

Kobe Bryant Karl Dall George Floyd Naya Rivera Sean Connery Maradona Udo Walz Chadwick Boseman Thomas Oppermann Kirk Douglas









Wo, warum und wann – diese Fragen habt ihr euch (und der Google-Suche) 2020 gestellt

Auf der Suche nach Antworten zu alltäglichen und nicht ganz so alltäglichen Fragen, werden nicht nur einzelne Begriffe oder Namen in die Google-Suche eingegeben, sondern auch ganze Fragen. Viele davon sind in diesem Jahr ebenfalls mit von dem Thema Corona geprägt, doch auch ganz ungewöhnliche Fragen kommen hier an die Oberfläche, wie zum Beispiel bei der Kategorie der “Warum”-Fragen: “Warum wurden Kelloggs Cornflakes erfunden?” hat sich auf Platz 1 festgesetzt – warum, könnt wahrscheinlich nur ihr uns erklären. Spannend ist auch der Blick auf die trending “Wann”-Fragen: Während viele wissen wollten, wann denn Friseure oder Fitnessstudios wieder öffnen, ist ein Ort dennoch an Nummer 1: “Wann öffnen die Schulen wieder” ist die Trending Wann-Frage des Jahres.

Die Top Wo-Fragen 2020:

Wo ist der Orkan jetzt? Wo fällt morgen die Schule aus? Wo bekomme ich Mundschutz her? Wo liegt Hanau? Wo wohnt Donald Duck? Wo brennt es in Australien? Wo kann ich mich auf Corona testen lassen? Wo muss ich Mundschutz tragen? Wo kommt Coronavirus her? Coronavirus in Deutschland wo?

Die Top Warum-Fragen 2020:

Warum wurden kelloggs cornflakes erfunden? Warum sterben in italien so viele an Corona? Warum wurde George Floyd festgenommen? Warum ist Xavier Naidoo bei DSDS? Warum kaufen alle Klopapier? Hopp Beleidigung Warum? Warum feiern wir Pfingsten? Warum ist Corona so gefährlich? Menthol Zigaretten Verbot warum? Warum gibt es keine Hefe?

Die Top Wann-Fragen 2020:

Wann öffnen die Schulen wieder? Wann öffnen Friseure wieder? Wann öffnen Fitnessstudio wieder? Kindergeld Bonus wann? Mehrwertsteuersenkung ab wann? Corona Symptome wann zum Arzt? Wann ist Corona vorbei? Wann kommt der Sturm? Wann spricht Merkel wieder? Wann öffnet IKEA wieder?

[Google Deutschland Blog]















