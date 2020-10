Google Fotos: Neue Abo-Funktion druckt und versendet monatlich automatische Highlight-Bilder für 6,99 Dollar

Die Fotoplattform Google Fotos wird bei vielen Nutzern dank Auto Backup sehr regelmäßig mit neuen Bildern und Videos gefüllt, wobei wohl nur die wenigsten Nutzer den gesamten Fotostream jemals wieder ansehen werden. Zusätzlich zu den Highlight- und Story-Features wurde nun ein neues Produkt angekündigt, das monatlich zehn Bilder automatisch als Monatsrückblick ausdruckt und per Post an den Nutzer verschickt.



Googles zahlreiche Cloud-Produkte beschäftigen sich mit der digitalen Sammlung und Aufbewahrung vieler Daten der Nutzer und machen ihren Job im Großen und Ganzen sehr gut und vor allem zuverlässig. Das Team von Google Fotos bricht aber immer wieder aus diesem digitalen Korsett aus und möchte sich auch beim Drucken bzw. Bestellen der bildlich festgehaltenen Erinnerungen unverzichtbar machen. Dabei kam kürzlich ein recht kurioser Testlauf heraus, der nun tatsächlich final veröffentlicht wird.

Es geht voran bei Google Fotos: Gerade erst dürfen sich viele Nutzer über die neue Porträtbeleuchtung freuen, das beeindruckende Möglichkeiten bietet und nun gibt es ein neues Produkt: Mit dem neuen Produkt Premium Prints feiert das automatische Ausdrucken von Bildern ein Comeback. Das als “Premium Print Series” betitelte Produkt wählt für dieses Feature jeden Monat zehn Bilder als Highlight heraus, lässt diese auf “Premium-Papier”, das sehr fest und beständig sein soll, drucken und sendet sie per Post an den Nutzer.

Als Nutzer erhält man eine Vorschau auf das, was in den nächsten Tagen in Druck gehen soll und kann entsprechend eingreifen. Auf Wunsch lässt sich auch ein Monat pausieren, falls man sich selbst darüber im Klaren ist, nicht viel Gutes erlebt zu haben. Grundlegend läuft dieses Feature aber automatisch als Foto-Abo, bei dem die Algorithmen der Fotoplattform zum Einsatz kommen. Dass diese sehr gut dazu in der Lage sind, besondere Bilder auszuwählen, beweisen sie seit Jahren mit den automatischen Kreationen.

Der Preis für dieses Angebot liegt in den USA bei 6,99 Dollar pro Monat. Für zehn Fotos inklusive Versand ist das meiner Meinung nach ein recht attraktiver Preis – wenn man so etwas denn benötigt. Google gibt an, dass die Bilder auch als Postkarten verwendet werden können. Schaut euch die folgenden Informationen an.

















Wem dieses Feature nun bekannt vorkommt, der hat es vielleicht im ersten Halbjahr bereits gesehen. Im Januar wurde es als experimentelles Feature gestartet, das sich offenbar trotz Corona-Pandemie als Erfolg erwiesen hat. Erst vor wenigen Monaten hatte man diesem Angebot den Stecker gezogen, aber angekündigt, diese Idee und Technologie fortführen zu wollen. Google-typisch hat man es nicht einfach fortgesetzt, sondern damals auslaufen lassen und wird es nun neu starten.

Ob und wann dieses Feature auch in Deutschland angeboten wird, lässt sich noch nicht sagen. In der Ankündigung ist keine Rede von einer regionalen Einschränkung, aber es wird nur der Dollar-Preis angegeben und eine deutsche Oberfläche gibt es auch noch nicht. Ein baldiger Start in Deutschland ist wohl noch nicht in Sicht, aber das kann sich sehr schnell ändern. Durch die Fotobücher hat Google ja auch in Deutschland passende Partner an der Hand.

