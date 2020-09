Google Chrome OS: Das Betriebssystem bekommt einen Dark Mode und einen Light Mode

Googles Betriebssystem Chrome OS wird im nächsten Jahr den zehnten Geburtstag feiern und dürfte anlässlich dessen eine neue Oberfläche erhalten: Zwar gab es in den letzten Jahren zahlreiche Umbauten und Veränderungen, aber das grundlegende Farbdesign ist dabei unverändert geblieben. Nun wurden im Quellcode Hinweise auf einen Dark Mode sowie das dazugehörige Gegenstück, den Light Mode, gefunden.



Viele Google-Apps haben in den letzten zwei Jahren einen Dark Mode erhalten, dazu zählen auch der Chrome-Browser sowie das Betriebssystem Android – und schon bald soll Chrome OS an der Reihe sein. Tatsächlich hatte das Betriebssystem schon vor mehreren Jahren erstmals einen Dark Mode erhalten, der allerdings für große Probleme gesorgt hat und niemals in der Breite ausgerollt wurde. Offenbar wurde das Thema damals erst einmal weit nach hinten geschoben.

Details zur Umsetzung sind noch nicht bekannt und auch Screenshots von diesen Modi sind bisher noch nicht verfügbar. Es scheint aber intern schon weit fortgeschritten zu sein, denn neben der Oberfläche soll auch der Wallpaper des Nutzers dynamisch angepasst werden können. Und ein jüngst veröffentlichtes Wallpaper-Paket soll bereits mehrere Versionen enthalten. Gut möglich, dass der Rollout schon im Laufe der nächsten Wochen startet.

Derzeit kann man allerdings den Eindruck gewinnen, dass für den zehnten Geburtstag des Betriebssystems im kommenden Jahr eine Reihe von großen Neuerungen vorbereitet werden: Der neue Phone Hub, die große Update-Revolution und vielleicht auch der Dark Mode.

