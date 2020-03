Stadia: Viele Neuerungen auf Googles Spieleplattform – neue kostenlose Spiele, 4K und Screenshots im Web

Auf Googles Spieleplattform Stadia hat sich in den letzten Tagen wieder einiges getan: In mehreren Schritten wurden neue Spiele angekündigt, die zum Großteil mittlerweile zur Verfügung stehen, es wurden und werden neue Titel kostenlos angeboten und im Web lassen sich die Spiele mittlerweile endlich in 4K darstellen. Und viele weitere Ankündigungen stehen schon in der Warteschlange. Ein Rückblick auf den Monat März.



Durch das Coronavirus haben Streamingdienste und Cloud-Angebote gerade absolute Hochsaison und fahren zum Teil Rekordwerte bei der Nutzung ein – und möglicherweise haben auch die bereits registrierten Stadia-Nutzer nun etwas mehr Zeit und Muße. Google hat sich bisher nicht zu den Nutzerzahlen geäußert und wird es wohl auch jetzt nicht tun, aber die Plattform wird merklich schneller weiterentwickelt. Und wem das nicht reicht, der findet hier viele Google-Produkte gegen die Langeweile

Der Monat März geht zu Ende und Google hat nun wieder das traditionelle Savepoint veröffentlicht – ein Rückblick auf alle Neuerungen bei der Spieleplattform. Natürlich haben wir euch auch in diesem Monat bereits über alle Neuerungen informiert, aber dennoch kann ein Blick zurück natürlich nicht schaden und vielleicht das eine oder andere in Erinnerung rufen, dass ihr verpasst oder schon wieder vergessen habt. Heute ist auch der letzte Tag für die Gratis-Spiele im März – also nicht vergessen.

Screenshots und Aufzeichnungen im Web

Die schon seit Beginn an zur Verfügung stehende Möglichkeit zur Aufnahme von Screenshots und kurzen Clips wurde nun endlich auch ins Web gebracht. Seit wenigen Wochen lassen sich die Medien dort abrufen, herunterladen und dann natürlich beliebig teilen. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

4K im Web

Spiele mit 4K-Auflösung waren bisher nur auf dem TV mit dem Chromecast Ultra möglich, wurden nun aber endlich auch für den Browser freigeschaltet. Allerdings müssen dazu einige Voraussetzungen erfüllt sein, die vielleicht nicht auf jeden Nutzer zutreffen. Welche das sind und wie sich das eventuell umgehen lässt lest ihr in diesem Artikel.







Neue Spiele

Diese neuen Spiele sind im Monat März kleckerweise freigeschaltet worden:

Borderlands 3: Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock Expansion

DOOM Eternal

Lost Words: Beyond the Page

Serious Sam Collection

SteamWorld Quest

SteamWorld Dig

SteamWorld Dig 2

SteamWorld Heist

The Crew 2

Tom Clancy’s The Division 2

Tom Clancy’s The Division 2: Warlords of New York Expansion

Zukünftige Spiele

Diese Spiele werden in den nächsten Tagen und Wochen freigeschaltet:

Monopoly

Monster Jam Steel Titans

MotoGP20

Relicta

The Turing Test

Stadia Pro

Neue kostenlose Spiele im April: Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks On Stacks (On Stacks)

Weiterhin kostenlose Spiele: Destiny 2, GRID, GYLT, Metro Exodus, SteamWorld Dig 2, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech und Thumper

Nur noch heute (31. März) kostenlos: Metro Exodus und Thumper

Rabatte für Stadia Pro-Abonnenten: Schaut immer wieder Mal im Stadia Store für neue Angebote vorbei

[Google-Blog]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren