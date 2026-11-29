Google hat erst vor wenigen Tagen das neue Standard-KI-Modell Gemini 4 Hydrogen vorgestellt, das man sowohl aufgrund der Einsatzbreite als auch der Leistungen als „Spitzentechnologie“ bezeichnet. Um das zu unterstreichen, wurde jetzt eine ganze Reihe von Beispielen veröffentlicht, die diese Spitzentechnologie im Einsatz zeigen. Obwohl es das vermeintlich schwächste Modell ist, wissen die Ergebnisse zu beeindrucken.



Die Gemini 4-Familie ist in den letzten Wochen enorm ausgebaut worden und besteht mittlerweile aus drei Modellen, die ganz unterschiedliche Einsatzbereiche abdecken. Wir haben euch hier im Blog bereits Gemini 4 Argon vorgestellt, das zunächst als Flaggschiff an den Start gegangen ist. Zwei Wochen später folgte der darauf aufbauende Ableger Gemini 4 Carbon, das absolute Höchstleistung bringt und für den professionellen Einsatz konzipiert ist.

Zuletzt hatte man mit Gemini 4 Hydrogen nachgelegt, das als schwächste Variante an den Start geht – was dank der massiv gestiegenen Leistung dennoch als starkes Modell zum Einsatz kommt. Google scheint absolut von diesem überzeugt, denn man hat es vom Start weg zum Standardmodell für alle Nutzer und die Google-Suche erklärt. Man hat das Ziel, Spitzentechnologie für jedermann zu bieten, mit Geschwindigkeit und Effizienz für alltägliche Arbeitsabläufe rund um Codierung und Agentennutzung.

Um die Leistungsfähigkeit zu zeigen, hat das Gemini-Team eine ganze Reihe von Beispielen veröffentlicht.Diese zeigen die 3D-Programmierung in Echtzeit, die Funktionen zum Entwerfen von Oberflächen, eine Integration in Google Sheets und mehr. Schaut euch einfach einmal die folgenden Videos inklusive der Beschreibungen an.









Geminisland

Geminisland nutzt Hydrogen für die 3D-Programmierung in Echtzeit und ermöglicht es jedem, über eine einzige Eingabeaufforderung hinweg zu einer gemeinsamen Voxelinsel beizutragen und so live auf der Karte individuelle Strukturen zu generieren, die Spieler in der Egoperspektive erkunden können.

Website-Design

In Kombination mit unserer neuen Gemini-Frontend-Design-Funktion in Google Antigravity hat Hydrogen im Handumdrehen einen E-Commerce-Shop entwickelt – inklusive WebGL2-Topografie-Shader, fixiertem vierstufigem Scroll-Telling, einem thermischen Split-Slider, einer 3D-Drahtgittermodell-Spezifikationskarte und einem Live-Finish-Konfigurator.

Google Sheets Art

In Google Antigravity verwandelte Hydrogen Google Sheets in eine animierte Pixel-Leinwand, indem Tausende von Zellen verkleinert wurden. Dazu kombinierte Hydrogen Python, native =LET(…)-Formeln und bedingte Formatierung, um Szenen in voller Bewegung direkt in einer Live-Tabelle zu malen und zu animieren.

Video to Slides

Ausgehend von einem YouTube-Keynote-Video und einer Designvorlage in Google Antigravity generierte Hydrogen direkt in Google Slides eine Präsentation mit mehreren Folien und führte anschließend eine autonome Prüf- und Korrekturschleife durch, um überlappenden Text zu erkennen und das Layout jeder Folie zu bereinigen.









Finanzplanung

Mit Gemini in Google Sheets kann Hydrogen Teams dabei helfen, Finanzdaten schnell in interaktive Modelle umzuwandeln, die sich dynamisch an verschiedene Prognoseszenarien anpassen und Ergebnisse über 30 % schneller generieren als frühere Modelle in Sheets Canvas.

3D-Globus mit Audio-Effekten

Hydrogen entwickelte in kürzester Zeit einen interaktiven 3D-Globus und eine Web-Audio-Musik-Engine, die von Blitzeinschlägen in Echtzeit angetrieben wird und jeden Blitz rund um den Globus in visuelle Wellen und Live-Ambient-Musik umwandelt.

3D-Visualisierung

Als Hydrogen den Auftrag erhielt, einen WebGL2-Visualisierer für Wasser und Glas zu entwickeln, baute das Unternehmen ihn aus reiner Mathematik und SDF-Texturen – und simulierte dabei Lichtbrechung, Reflexion, Dispersion und Absorption in Echtzeit.









Videomontage

Gemini 4 Hydrogen nutzte eine eigens entwickelte Technik für die Videomontage und hielt sich an ein kreatives Briefing. So entstand ein Archiv-Showreel über das Element „Wasserstoff“, für das gemeinfreies Filmmaterial verwendet und zu einem durchgehenden Video mit klarem Kommentar zusammengeschnitten wurde.

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Google beschreibt das KI-Modell mit den folgenden Worten: „Während unsere Spitzenmodelle Gemini 4 Carbon und Gemini 4 Argon sich durch tiefgreifendes, langfristiges Denken bei Ihren komplexesten Problemen auszeichnen, ist Hydrogen für die schnelle Ausführung in vielfältigen agentenbasierten Workflows konzipiert.“ Wenn schon das schwächste der drei Modelle solche Leistungen erbringen kann, zeigt es uns, welche großen Sprünge die Gemini-KI nach wie vor machen kann.

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