Amazon Haul: Jetzt 50 Prozent Rabatt auf alles sichern! Starke Aktion bringt sehr hohe Ersparnis – so gehts

Als Reaktion auf Ramschhändler wie Temu oder Shein ist vor wenigen Monaten das neue Angebot Amazon Haul gestartet, das ähnlich gute Preise in höherer Produktqualität bietet. Jetzt hat man eine wirklich starke Aktion gestartet, mit der vor allem neue Nutzer die Möglichkeit erhalten, die Plattform einmal auszuprobieren: Es gibt 50 Prozent Rabatt auf alles!



Wer einmal bei Temu unterwegs war, der kennt die verspielten Onlineshops mit haufenweise Dark Patterns und fragwürdigen Aktionen. Möchte man ebenso gute Preise, aber eine höhere Qualität und Verlässlichkeit, sollte man einmal einen Blick zu Amazon Haul werfen, das innerhalb der bekannten Amazon-Plattform einen Sonderstatus einnimmt und eine ganze Reihe von zusätzlichen Vorteilen bietet. Wir haben euch die Plattform schon vor einigen Monaten ausführlich vorgestellt.

50 Prozent Rabatt auf alles!

Jetzt lockt man nur noch für wenige Tage mit einer starken Aktion, die das Vorbeikommen bei Amazon Haul wirklich schwer macht: Ihr bekommt zusätzlich zu den ohnehin gebotenen Kampfpreisen und Rabattstufen noch einmal 50 Prozent Rabatt auf alles!. Es gibt keinerlei Ausnahmen, der Rabatt gilt auf das gesamte Portfolio und den gesamten Einkauf. Ihr solltet lediglich zwei Dinge wissen, die ihr vor der Bestellung beachten müsst:

Die Aktion gilt nur einmalig auf den gesamten Einkauf. Solltet ihr also einen Testlauf wagen wollen, dann packt euch den Einkaufswagen gleich voll – denn eine zweite Chance gibt es nicht. Natürlich gelten nach wie vor die Rückgabemöglichkeiten, falls ihr es dann doch zu gut gemeint habt. Außerdem müsst ihr an der Kasse den Code AMZHAULDE eingeben, um den Vorteil zu erhalten. Das ist dann aber schon alles.

Zusätzlich gelten die dauerhaft geltenden Vorteile: Kostenloser Versand ab 20 Euro, 5 Prozent Rabatt ab 30 Euro Einkauf und 10 Prozent Rabatt ab 50 Euro Einkauf. Probiert das doch einfach einmal aus und schaut, ob Amazon Haul etwas für euch ist.

» Jetzt 50 Prozent Rabatt auf alles bei Amazon Haul sichern