ESC Livestream: Hier könnt ihr das große Finale des Eurovision Song Contest Live bei YouTube sehen (Video)

Heute Abend wird es in Millionen europäischen Wohnzimmer wieder musikalisch: Es findet das Finale des Eurovision Song Contest 2025 statt, das wie üblich Live übertragen wird – diesmal aus Basel in der Schweiz. Wer den Song Contest aus diversen Gründen nicht im linearen Fernsehen kann oder möchte, kann auch den YouTube Livestream nutzen, der das Finale ab 21:00 in HD überträgt und ebenfalls wieder Millionen Zuschauer haben dürfte.



Der Eurovision Song Contest gehört zu jedem Frühjahr / Sommerbeginn auch in Deutschland einfach dazu und hat sich trotz einiger Misserfolge in den letzten Jahren auch in Deutschland nach wie vor sehr relevant halten können bzw. die Begeisterung des Publikums nicht verloren. Manche Länder nehmen den Song Contest sehr ernst, andere wiederum sehen die Unterhaltungsshow eher als Spaßveranstaltung. Nachdem der ESC in Deutschland in diesem Jahr zur „Chefsache“ wurde, gilt zumindest auch hierzulande das sehr ernsthafte Vorhaben, den Titel nach Deutschland zu holen.

Im großen Finale, das heute Abend stattfindet, werden die 25 bis in Finale gekommenen Länder ihre Songs auf der Bühne präsentieren und alle 37 teilnehmenden Ländern – auch die, die ihre Interpreten aufgrund der Vorfinals nicht auf die finale Bühne schicken konnten – den Sieger per üblichem Televoting küren. Auch in diesem Jahr soll es wohl wieder so sein, dass auch aus allen anderen Ländern abgestimmt werden kann, in denen der ESC übertragen wird – weit über die Grenzen Europas hinaus. Vielleicht wird uns das ja in diesem Jahr helfen, um das eine oder andere Mal „12 points go to germany“ nach Hause zu ballern.

Wir dürfen gespannt sein, wie die Punktevergabe am Ende aussehen wird, die ja vor einigen Jahren glücklicherweise modernisiert wurde und dadurch sowohl kurzatmiger als auch schneller und spannender geworden ist. Tatsächlich finde ich persönlich die Vergabe der Punkte mittlerweile als sehr erfrischend, denn die Spannung bleibt vom Beginn bis zum Ende hoch. In diesem Jahr dürfte es ähnlich laufen und bisher wäre kein Teilnehmer bekannt, der als haushoher Favorit bereits so gut wie als Sieger feststeht.

Letzte Aktualisierung am 2025-05-17 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Livestream des Eurovision Song Contest 2025 ab 21:00 Uhr

Wer die ganze Veranstaltung nicht verpassen möchte, kann den Eurovision Song Contest 2025 auch in diesem Jahr wieder Live bei YouTube anschauen – so wie es Millionen Zuschauer in den vergangenen Jahren bereits getan haben. Denn der ESC ist nicht nur in den teilnehmenden europäischen Ländern populär, sondern auch in vielen anderen Ländern, die die Veranstaltung nicht im Fernsehen zeigen. Seit mittlerweile neun Jahren wird der Eurovision Song Contest bei YouTube übertragen und konnte dort schon damals auf Anhieb 2 Millionen Zuschauer gewinnen. Damals war es der bis dahin drittgrößte Livestream überhaupt auf Googles Videoplattform. In den folgenden Jahren kratzte man auch schon an der zweistelligen Million.

Der Stream beginnt um 21:00 Uhr und zeigt die gesamte Show inklusive Punktevergabe und natürlich ohne Werbeunterbrechung. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass in Europa viele Punkte nach Deutschland geballert werden, die auf unser Punktekonto fallen. Ich ball, la, la, la, la, la, la, ler Punkte in die Nacht…

Letzte Aktualisierung am 2025-05-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.