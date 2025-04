Abschied von Papst Franziskus Live: Hier könnt ihr die Trauerfeier im offiziellen YouTube Livestream verfolgen

Ihr habt es natürlich mitbekommen: Ausgerechnet am Ostermontag ist Papst Franziskus im Alter von 88 Jahren verstorben. Die letzten Tage standen ganz im Zeichen des Abschieds vom recht beliebten Papst und am heutigen 26. April wird er zu Grabe getragen. Wer der Trauerfeier und dem Begräbnis Live beiwohnen möchte, kann diese auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Vatikan im Livestream verfolgen.



Nachdem Papst Franziskus noch vor sechs Tagen den Ostergruß gesprochen hat, ist er wenige Stunden später am Morgen des Ostermontag gestorben. Natürlich wurde in den letzten Tagen sehr viel über Franziskus und auch den Menschen Jorge Mario Bergoglio geschrieben, sodass ich das an dieser Stelle nicht wiederholen muss. In den letzten Tagen konnten viele Menschen am aufgebahrten Sarg Abschied nehmen und heute steht die große Trauerfeier und das Begräbnis an.

Natürlich wird die Trauerfeier weltweit von vielen TV-Sendern Live übertragen und ist ein riesiges „Ereignis“, dem sehr viele prominente Gäste beiwohnen werden – allen voran bekanntlich vor allem die politische Elite mit der entsprechenden Sprengkraft. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern um den Abschied von Papst Franziskus, der sich damit hoffentlich ein letztes Mal als Vereiner der Welt präsentieren kann. Wer die Trauerfeier nicht verpassen möchte, kann diese im folgenden offiziellen YouTube-Video im Livestream verfolgen.

Die Berichterstattung steht in deutscher Sprache zur Verfügung, wobei ihr alternativ auch auf Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch oder Portugiesisch zuschauen könnt. Der Beginn der Trauerfeierlichkeiten ist für 10:00 Uhr geplant. Es wird erwartet, dass der Livestream viele Millionen Zuseher anlocken wird.

