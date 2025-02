Google Fotos: Endlich Ordnung im Fotostream – neue Filtermöglichkeiten werden ausgerollt (Screenshots)

Der in Google Fotos integrierte Fotostream hat die Aufgabe, den Nutzern alle Bilder und Videos in chronologischer Auflistung zu zeigen, die in der Cloud abgelegt oder lokal auf dem Smartphone gespeichert sind. Das kann bei vielen Bildquellen schnell unübersichtlich und auch unschön werden, sodass man jetzt neue Filterfunktionen ausrollt. Ab sofort lassen sich Inhalte einzelner Apps oder bestimmte Bildtypen ausblenden.



Der Google Fotos Fotostream ist manchmal eine Wundertüte, denn dort finden sich nicht nur die per Kamera aufgenommenen Fotos und Videos, sondern, wie bei jeder anderen Galerie-App, auch die Inhalte aus anderen Apps. Darunter sind dann Medien aus dem Download-Ordner, aus den sozialen Netzwerken, Messengern, Bildbearbeitungen und vieles mehr. Alles Medien, die die Nutzer selbst heruntergeladen, erstellt oder empfangen haben, die man aber vielleicht dennoch nicht unbedingt im Fotostream sehen möchte. Das ist jetzt möglich.

Nutzer werden in diesen Tagen darüber informiert, dass Google Fotos eine neue Filterfunktion bietet, mit der sich einzelne Medienquellen oder Bildtypen ausblenden lassen. Habt ihr die obige Information erhalten, könnt ihr in die Einstellungen wechseln und dort festlegen, ob Inhalte aus anderen Apps im Stream enthalten sein sollen oder nicht. Entscheidet ihr euch dafür, Medien aus anderen Apps anzuzeigen, gibt es weitere Filtermöglichkeiten.

Ihr könnt festlegen, dass „unwichtige Inhalte“ aus anderen Apps ausgeblendet werden, während weitere Medien weiter gezeigt werden. Möchtet ihr etwa eure per WhatsApp empfangenen Fotos im Fotostream sehen, aber die lustigen Memes, GIF-Animationen oder Screenshots hingegen nicht, ist das mit diesem aktiven Filter möglich. Die Einstufung des Fototyps nehmen die Google Fotos-Algorithmen selbst vor, was meist zuverlässig funktioniert. Reicht euch auch das nicht, gibt es einen App-Filter, mit dem ihr für jede einzelne App festlegen könnt, ob deren Medien erscheinen sollen oder nicht.

Die neuen Einstellungen werden ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollten schon jetzt für die meisten Geräte verfügbar sein. Schaut einfach einmal in den Stream-Einstellungen, ob ihr es schon finden und verwenden könnt.

