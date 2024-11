Android 15: Pixel-Nutzer aufgepasst! QPR2 Beta startet in Kürze – das solltet ihr jetzt noch beachten

Google wird mutmaßlich noch heute oder im Laufe dieser Woche die neue Android 15 QPR2 Beta veröffentlichen, deren sehr baldiges Erscheinen man bereits angekündigt hat. Für Pixel-Nutzer bedeutet diese Ankündigung, dass sie je nach den eigenen Plänen jetzt schnell reagieren und entsprechende Schritte setzen müssen. Verpasst ihr den Wechsel innerhalb des Beta-Programms, seid ihr für weitere Monate gebunden.



Rund um Android geht es in diesen Tagen wieder voran und es stehen auch größere Schritte vor der Tür: Gestern Abend hat Google das Android-Sicherheitsupdate für November veröffentlicht, in Kürze wird das Pixel Update für November folgen und vielleicht parallel dazu dürfte man auch in die nächste Zwischengeneration von Android 15 starten. Denn Google hat schon Ende der vergangenen Woche den baldigen Release der ersten Android 15 QPR2 Beta angekündigt.

Das müssen Pixel-Nutzer beachten

Die Android 15 QPR2 Beta wird wie üblich über den Beta-Kanal der Pixel-Smartphones auf die Geräte verteilt. Wer sich im Beta-Kanal befindet, bekommt die Version kurz nach der Veröffentlichung angeboten. Solltet ihr euch noch wegen Android 15 QPR1 in der Beta befinden und den Kanal verlassen wollen, ist dies nur JETZT möglich. Bleibt ihr hingegen im Beta-Kanal, kann dieser erst in drei Monaten wieder verlassen werden. Der einzige Ausweg in dieser Zeit ist der Factory Reset.

Wer beispielsweise noch versehentlich im Beta-Kanal ist, etwa wegen der damaligen Android 15 Beta, und dann in die QPR1-Schiene reingerutscht ist, kann das jetzt korrigieren. In die andere Richtung gibt es hingegen keine Eile, denn der Wechsel von der Stable auf die Beta ist jederzeit möglich.

Google betreibt damit wieder einmal drei Versionen gleichzeitig: Die Android 15 Stable, die Android 15 QPR1 Beta, der nur noch der erwartete Release der finalen Version im Dezember folgt, sowie die baldige Android 15 QPR2 Beta. Und dann steht da auch noch Android 16 vor der Tür…

