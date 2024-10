Google Docs: Neue Tab-Funktion kann Umgang mit Dokumenten verändern – sorgt für mehr Übersicht

Die Online-Textverarbeitung Google Docs erhält derzeit in recht kurzen Abständen neue Features, die den Funktionsumfang und zum Teil den Umgang mit Dokumenten verbessern sollen. Jetzt hat man einen wirklich großen Brocken angekündigt, der die Arbeit mit größeren oder mehreren Dokumenten grundsätzlich verändern könnte. Denn Nutzer haben nun die Möglichkeit, Dokumente per Tabs in separate Bereiche aufzuteilen.



Vor einigen Monaten hat sich Google Docs standardmäßig vom normalen Seitenlayout verabschiedet und bietet den Nutzern damit noch mehr Freiraum zur Gestaltung von Dokumenten. Diesen Freiraum nutzt man jetzt für eine ganz neue Funktion, die in einem normalen Seitenlayout in der Form kaum möglich oder nur schwer umsetzbar gewesen wäre: Mit dem neuen Konzept der Tabs führt man eine Struktur für Dokumente ein, die die Navigation in umfangreicheren Inhalten ermöglichen oder rein theoretisch auch mehrere Dokumente zusammenführen soll.

Die Tabs finden sich an gleicher Stelle wie das bisherige Inhaltsverzeichnis, das mit den neuen Tabs verschmelzen wird. Jedem Tab wird ein Teil des Dokuments zugeordnet, wobei bei Auswahl eines Tabs stets nur dieser eine Teil (natürlich auch bestehend aus mehreren Seiten) sichtbar sein wird. Ein Tab kann dank Hierarchie auch in weitere Unter-Tabs aufgeteilt werden, um für Ordnung und Übersicht zu sorgen. Wie ihr in obiger Animation sehen könnt, lässt sich die Struktur einfach per Drag & Drop anpassen.

Durch die Tabs erhält ein Dokument mehr passive Interaktivität und wandelt sich ein Stück weit in die Form einer Webseite, wobei die Tab-Auflistung am linken Rand dem Inhaltsverzeichnis entspricht. Die neue Funktion wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und soll im Laufe der nächsten 14 Tage sowohl bei Privatnutzern als auch in den zahlreichen Workspace-Paketen ankommen.

[Google Workspace Blog]