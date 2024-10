Emoji Kitchen: So könnt ihr jetzt direkt in der Google Websuche neue Emojis erstellen und versenden

Die aus der Tastatur-App Gboard hervorgegangene Plattform Emoji Kitchen hat kürzlich einen Meilenstein durchbrochen und kann den Nutzern an immer mehr Stellen über den Weg laufen. Denn weil das Feature der Emoji-Kombination so beliebt ist, steht es mittlerweile auch als Tool in der Google Websuche zur Verfügung. Damit haben auch Desktopnutzer die Möglichkeit, neue Bildchen zu erstellen und diese als Grafik zu verwenden.



Wer trotz der großen Auswahl nicht das passende Emoji findet, kann sich seit längerer Zeit mit der Tastatur-App Gboard und dessen Emoji Kitchen-Funktion behelfen. Denn mit dieser lassen sich zwei Emojis miteinander kombinieren und in zum Teil völlig andere Darstellungen vermischen. Das funktioniert mit sehr vielen Kombinationen, bei denen die Grafiker ihre Kreativität gezeigt und entsprechende Grafiken generiert haben. Mittlerweile gibt es schon mehr als 100.000 zusätzliche Emojis. Es wird also nichts KI-generiert, sondern es handelt sich um vorgefertigte Bildchen der fleißigen Grafiker.

Seit einiger Zeit könnt ihr diese Funktion auch in der Google Websuche nutzen und somit am Desktop solche Grafiken erstellen. Das war zwar zuvor auch schon über die Emoji Kitchen-Webseite möglich, aber so ist es noch bequemer. Gebt einfach nur Emoji Kitchen in der Websuche ein, klickt einmal auf „Get cooking“ und schon geht es los. Zu Beginn wird eine zufällige Kombination generiert. Unter den beiden verwendeten Bildchen gibt es eine Zufallsfunktion für das erste Bild, eine für das zweite Bild sowie ein vollständiger Zufall für beide Bildchen.

Ihr könnt euch daher inspirieren lassen oder selbst eine Kombination zusammenstellen.









Das fertige generierte Emoji-Bild kann mit einem Klick in die Zwischenablage kopiert und anschließend überall dort verwendet werden, wo sich Grafiken einsetzen lassen. Das ist recht interessant, vor allem dann, wenn man immer wieder die gleichen Emojis nutzt und vielleicht eine visuelle Abwechslung möchte, die eine ähnliche Bedeutung hat.

Es gibt hunderte von kompatiblen Emojis und die sich daraus ergebenden neuen Emojis gehen mittlerweile bis in den sechsstelligen Bereich – Tendenz weiterhin steigend. Solltet ihr also einmal neue Bildchen benötigen, die bisher noch kein anderer Nutzer kennt, lassen sich diese dort generieren. Auf dem Smartphone ist das zwar sinnvoller, aber dennoch kann es auch am Desktop praktisch sein und es wird wohl nur eine Frage der Zeit sein, bis Google das Tool in Dienste wie GMail, Docs oder den Webversionen der eigenen Messenger integriert.

