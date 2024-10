Android 16: Google beginnt noch einmal von vorn – die neue Version trägt die Bezeichnung ‚Android Baklava‘

Google könnte schon bald die erste Vorabversion von Android 16 veröffentlichen, die nach aktuellem Stand wohl deutlich früher als in den vergangenen Jahren starten soll. Aber nicht nur in puncto Release-Kalender gibt es bei dem kommenden Betriebssystem eine Überraschung, sondern auch bei der internen Namensgebung. Denn Google beginnt das Alphabet schon jetzt von vorn und setzt dabei auf ein leicht verändertes Muster an Süßspeisen.



Erst vor wenigen Wochen hat Google die finale Version von Android 15 veröffentlicht, die die interne Bezeichnung „Android V“ bzw. „Android Vanilla Ice Cream“ trägt. Dementsprechend wird das kommende Android 16 intern seit einiger Zeit als „Android W“ bezeichnet, wobei so mancher Nutzer sicherlich für „Android Waffle“ seine Hand ins Feuer gelegt hätte – doch es kommt anders. Denn auch wenn sich die W-Bezeichnung weiter hält, ist mittlerweile bekannt, dass das Betriebssystem intern eine andere Bezeichnung erhalten hat.

Die neue Version nennt sich Android Baklava. Man beginnt das Alphabet also schon jetzt (fast) von vorn und lässt damit die Buchstaben W, X, Y und Z aus. Schon seit langer Zeit stand die Frage im Raum, wie es nach dem Ende des Alphabets weitergehen wird – jetzt wissen wir es. Warum man mit dem Buchstaben B beginnt, ist nicht bekannt. Aber nicht nur der neue Name ist interessant, sondern auch dessen Kategorisierung, denn Baklava ist gewiss keine amerikanische Süßspeise.

Baklava ist eine asiatische Süßspeise, die sicherlich auch hierzulande viele Fans hat. Gut möglich, dass Googles Android-Team den süßen Speisen treu bleibt, aber entweder in den asiatisch Raum wechselt oder sich regional vollständig öffnet. Vielleicht in den nächsten Jahren dann auch mit klassischen europäischen Süßspeisen. Offiziell detailliert hat man den Wechsel bisher noch nicht.

