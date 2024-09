YouTube: Neues Family Center startet – bringt mehr Möglichkeiten für Teenager und Kontrollen für Eltern

Googles Videoplattform YouTube bietet schon seit langer Zeit eine eigene Kinderplattform und ist als Teil von Family Link recht gut aufgestellt. Jetzt möchte man einen Schritt weiter gehen und hat den Start eines neuen YouTube Family Center angekündigt, das für Eltern und Kinder / Teenager gleichermaßen interessant sein kann. Die Kinder sollen mehr Freiheiten und die Eltern noch mehr Kontrollmöglichkeiten erhalten.



YouTube hat den Start eines neuen Family Center angekündigt. In diesem lassen sich bereits bestehende YouTube Kids-Profile integrieren und somit der Wechsel auf die große Plattform begleiten. Die Kinder bzw. Teenager werden anschließend die Möglichkeit haben, bei YouTube eigene Videos hochzuladen, Kommentare zu schreiben, Likes abzugeben oder gar Livestreams zu starten. Die Eltern können all diese Dinge gesammelt verfolgen oder sich beim Start eines Livestreams oder Upload eines Videos informieren lassen.

Die Kinder können per QR-Code zur Teilnahme eingeladen werden, behalten also vom ersten Moment an selbst die Kontrolle darüber. Laut Google wurde das neue Portal in Zusammenarbeit mit Experten entwickelt, um die Privatsphäre der Kinder weitgehend zu schützen und dennoch auch einen gewissen Schutz vor der Plattform zu bieten und auch den Eltern beruhigende, aber nicht zu tiefgehende, Kontrollmöglichkeiten bieten zu können.

Zunächst wird das Family Center nur in den Smartphone-Apps angeboten, wobei man die Verknüpfung von Konten erst in den nächsten Tagen freischalten wird. Schaut also immer mal wieder in eurer YouTube-App vorbei, ob ihr es schon verwenden könnt.

