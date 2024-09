Flappy Bird: Das Kultspiel kommt zurück – Comeback nach zehn Jahren und mit neuen Möglichkeiten (Video)

Wer erinnert sich noch an Flappy Bird? Vor etwas mehr als zehn Jahren hat sich das Casual Game mit dem simplen Spielprinzip wie ein Lauffeuer auf Android-Smartphones verbreitet und war zeitweise das mit Abstand beliebteste Spiel auf der Plattform. Schon bald soll das Spiel ein Comeback feiern, denn eine Gruppe von Entwickler hat die Rechte erworben und wohl große Pläne mit dem Titel.



Die Geschichte von Flappy Bird ist nur sehr kurz, aber dennoch ist das Spielchen bis heute unvergessen und sicherlich ein Teil der Videospielgeschichte (wer erinnert sich noch an Moorhuhn?). Der Entwickler Dong Nguyen hat den Titel damals trotz des enormen Erfolgs und einem hohen fünfstelligen Tagesumsatz zurückgezogen und den Hype damit selbst beendet. Doch das Spiel blieb unvergessen und wurde auch von Google mehrfach aufgegriffen.

Jetzt hat eine Gruppe von Entwicklern ein Comeback für 2025 angekündigt. Das Spiel soll sowohl auf Android als auch iOS zurückkehren und mit neuen Levels und Spielprinzipen wieder Millionen Spieler begeistern. Unter anderem soll eine Multiplayer-Variante geplant sein, ganz genau will man sich da aber noch nicht in die Karten blicken lassen. Ob man tatsächlich nochmal einen solchen Erfolg wie vor zehn Jahren feiern kann, bleibt allerdings fraglich.

Ob der damalige Entwickler Dong Nguyen etwas mit dem neuen Anlauf zu tun hat, ist nicht bekannt. Die Entwickler geben an, sich die Rechte von einem Unternehmen gesichert zu haben, an das Nguyen diese wohl schon vor Jahren verkauft hat. Bei Google zeigte man sich stets von Flappy Bird begeistert: Das Spielprinzip fand sich im Android L-Easteregg, im Android M-Easteregg und auch als Floaty Cloud in der Google-App wieder.

