Android: Was leuchtet denn da? Sehr lehrreiche App zeigt euch Sterne und Planeten auf einer Livekarte

Hauptsächlich in der Sommerzeit gibt es die sternenklaren Nächte, in denen so manche Menschen nach oben schauen und den Sternenhimmel beobachten. Die allermeisten Menschen haben mit Ausnahme des Mondes vermutlich keine Ahnung, welche Sterne sie gerade beobachten, aber mit einer wirklich sehr interessanten und lehrreichen Android-App lässt sich das ändern. Diese zeigt euch die Position der Himmelskörper sowohl statisch als auch per Livekarte.



Wer sich ein klein wenig für unser Sonnensystem interessiert, kann sich jetzt mit einer praktischen und wirklich lehrreichen App zeigen lassen, wo sich unsere Nachbarplaneten, deren Monde oder auch ferne Sterne befinden. Diese zeigt euch die Position der Himmelskörper auf einer Sternenkarte, die frei bewegt, gezoomt und gekippt werden kann. Auch ein 3D-Modus sowie eine Suchfunktion zum Aufspüren der gesuchten Sterne ist vorhanden.

Zusätzlich zu den tatsächlichen Planeten und Sternen gibt es auch die Sternzeichen bzw. Tierkreiszeichen zu sehen, die viele Menschen wohl nur mit viel Fantasie selbst erkennen könnten. Aber auch Sternbilder wie etwa der große Wagen sind in der App zu sehen. Für alle Planeten und Sterne gibt es neben ihrer in Größe und Textur realistische Darstellung außerdem ihre Umlaufbahnen zu sehen. Die Position entspricht den errechneten Live-Werten. Wer also etwas länger hinschaut, der kann auch eine Bewegung feststellen.

Ein Tap auf die Planeten bringt euch weitere Informationen zu deren Größe, Geschwindigkeit und vielen weiteren astronomischen Daten. In der Filterliste habt ihr die Möglichkeit, ein beliebiges Datum sowie die gewünschte Uhrzeit auszuwählen, um den zu diesem Zeitpunkt errechneten Stand der einzelnen Himmelskörper zu sehen.









Wirklich spannend wird es aber, wenn ihr am unteren Rand den Schalter „LIVE“ umlegt. Denn dann kommt euer Smartphone-Kompass zum Einsatz. Der gesamte digitale Sternenhimmel bewegt sich mit dem Smartphone und ihr könnt somit sehen, welche Planeten sich wo am Himmel (oder am Horizont, „unter“ der Erde oder an anderen Stellen) befinden. Das ist wirklich faszinierend und kann euch bei der in der Einleitung beschriebenen Situation helfen, dass ihr vielleicht gar nicht wisst, welche Sterne ihr gerade beobachtet.

Auch wenn ich astronomisch eher mäßig interessiert bin, bin ich ein großer Fan dieser App, die ich selbst schon seit langer Zeit nutze. Es ist faszinierend zu sehen, wo „wir“ uns gerade befinden, welche Planeten an anderer Stelle zu sehen sind und in welche Richtung man für welchen Planeten fliegen müsste. Auch für meine Kinder ist es immer wieder ein großer Spaß, Abends im Garten die Planeten zu entdecken (auch wenn man sie natürlich nicht sehen kann).

Die App schlägt mit 1,99 Euro zu Buche, was aus meiner persönlichen Sicht (dieser Artikel ist keine bezahlte Werbung!) jeden Cent wert ist.

