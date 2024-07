Google Kontakte: Neues Homescreen-Widget für beste Freunde kommt – zeigt sich auf ersten Screenshots

Die Android-App Google Kontakte hat zuletzt einige Updates rund um das Homescreen-Widget erhalten, die sich auf die Darstellung und das Beantworten von Nachrichten konzentriert hatten. Jetzt arbeitet man offenbar an einem neuen Widget, dessen Intention zunächst nicht ganz klar wird. Zusätzlich zum Favoriten-Widget wird es ein Besties-Widget für beste Freunde geben.



Google Kontakte ermöglicht es, einzelne oder mehrere Kontakte auf dem Homescreen in einem oder mehreren Widgets abzulegen. Nutzt man die Option für mehrere Kontakte, lassen sich die Favoriten gebündelt auf den Homescreen bringen. Das ist simpel und tut genau das, was die Nutzer von dieser Mini-App erwarten. Jetzt hat ein Teardown der Android-App ergeben, dass sich ein „Besties“-Widget in Entwicklung befindet. Über einige interne Schalter ließ es sich bereits aktivieren.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, gibt es bis auf die Bezeichnung derzeit keinen Unterschied zwischen dem Favoriten- und dem Besties-Widget. Vermutlich wird die Funktionsweise sehr ähnlich sein und nur einen anderen Filter verwenden. Jetzt kann man natürlich die Frage stellen, wo genau der Unterschied zwischen einem Favoriten und den Besties – also den besten Freunden – liegt. Zwischenmenschlich ist das schnell erklärt, aber funktionell erfordert es eine neue Kategorisierung innerhalb von Google Kontakte.

Eine Abtrennung erscheint auf den zweiten Blick sinnvoll: Der Chef und die wichtigsten Arbeitskollegen, einige Firmen oder der Friseur mögen vielleicht Favoriten sein, aber in den meisten Fällen sicherlich nicht die besten Freunde. Wenn Google Kontakte eine Differenzierung ermöglicht, kann man das natürlich auch im Homescreen-Widget umsetzen. Wir dürfen gespannt sein.

