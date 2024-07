Android: Das sind Googles neue Wetter-Widgets – neues Design für den Homescreen kommt bald (Galerie)

Google hat der Wetter-Darstellung unter Android in den letzten zwei Jahren mehrfach einen neuen Anstrich verpasst und jetzt steht wohl der nächste Schritt vor der Tür, der dann endlich bei allen Nutzern ankommen soll: Innerhalb der Google-App zeigen sich nun neue Wetter-Widgets für den Homescreen, die sich stark an die Pixel-Version anlehnen und damit das moderne Design auf alle Smartphone bringen können.



Es gibt unter Android viele Möglichkeiten, sich das aktuelle Wetter sowie eine Prognose für die nächsten Tage zu holen – auch ohne externe Wetter-Apps. Da wäre die Google-App, der Discover Feed, Google News, die Google Websuche oder auch die Homescreen-Widgets. Allesamt sehen die Wetterdarstellungen etwas anders aus und wenn man ein Pixel-Smartphone nutzt, kann es noch einmal eine alternative Oberfläche sein.

Die Pixel Wetter-App, die innerhalb der Google-App angesiedelt ist und sich einzeln aufrufen lässt, hat im vergangenen Jahr ein großes Redesign mit einer deutlich sichtbaren Modernisierung erhalten. Dabei wurde von der Farbgebung über die Icons bis zur Struktur alles geändert. Wir hatten hier im Blog mehrfach darüber berichtet. Jetzt scheint man dieses Design in Form von Homescreen-Widgets auch für alle anderen Smartphones freischalten zu wollen.

Auf den folgenden Screenshots seht ihr das neue Widget-Design, das sich jetzt in der Beta-Version der Google-App zeigt. Es gibt zwei Varianten, aus die die Nutzer wählen können: Die Einzeldarstellung mit dem aktuellen Wetter und der stündlichen Prognose. Oder eine sehr ähnliche Variante mit einer zusätzlichen Wettervorhersage für die nächsten drei Tage. Die Widgets lassen sich in der Größe verändern und passen ihre Inhalte entsprechend an.









Viel gibt es zu diesen Widgets nicht zu sagen, denn sie sind selbsterklärend und sehr einfach zu deuten. Das Design wirkt modern, nicht mehr ganz so flach wie die vorher genutzte Variante und setzt neben der Einzeldarstellung auch auf einen angepassten Hintergrund für die Wetterlage oder die Uhrzeit. Es ist davon auszugehen, dass die beiden neuen Widgets schon in wenigen Wochen für alle Nutzer ausgerollt werden können.

[9to5Google]