YouTube Premium: Neue Oberfläche kann jetzt getestet werden – baut die Webversion um (Screenshots)

Zahlende Abonnenten von YouTube Premium können neben der Werbefreiheit der Plattform auch davon profitieren, einige neue Funktionen früher als alle andere Nutzer ausprobieren zu können. Seit wenigen Tagen gibt es einen neuen Testlauf, der diesmal wirklich große Änderungen mit sich bringt: Denn es lässt sich eine neue Desktop-Oberfläche aktivieren, die die Struktur umbaut und vor allem das Verweilen auf der Videoplattform priorisiert.



Googles Designer haben die Videoplattform YouTube immer wieder adaptiert, mit neuen Elementen versehen oder auch mal größere Umbauten in Angriff genommen. Doch die Grundstruktur hat sich in den letzten 17 Jahren zumindest dahingehend nicht verändert, dass sich unter dem Video die Informationen und Interaktionsmöglichkeiten befinden sowie in einer Seitenleiste daneben die vorgeschlagenen Videos bzw. Empfehlungen der Algorithmen. Jetzt tauschen diese beiden Bereiche in einem Testlauf die Plätze.

Die neue Web-Oberfläche, die sich zuvor schon für wenige Nutzer gezeigt hatte und aufgrund der Kritik schnell wieder zurückgezogen wurde, teilt die Gesamtdarstellung noch deutlicher als bisher in zwei Spalten: Die neue Oberfläche teilt die Gesamtdarstellung noch deutlicher als bisher in zwei Spalten: In der großen Hauptspalte findet sich nach wie vor das Video, aber alle anderen Dinge werden in die Seitenleiste verschoben. Dazu gehört der Titel, die Videobeschreibung, der Kanal, die Aktionsbuttons, die Kommentare und einiges mehr. Im Hauptteil findet sich nur noch das Video selbst sowie direkt darunter die langen Listen mit empfohlenen Videos.

Dieses Design sorgt dafür, dass die Algorithmen deutlich mehr Platz haben, Videos zu empfehlen. Aus Nutzersicht hat es den Vorteil, dass sich endlose Kommentare lesen und scrollen lassen, ohne dass das Video aus dem Bid rutscht. Auch wenn es mir persönlich nicht gefällt, scheint das ein Win-Win für alle zu sein. Wer das Ganze testen möchte und ein aktives YouTube Premium-Abo hat, kann es unter youtube.com/new aktivieren.









Das ist die neue YouTube-Oberfläche

