Google Fotos: Alle Bilder übersichtlich auf einer Karte zeigen – so könnt ihr ‚Meine Karte‘ aufrufen und nutzen

Viele Bilder auf der Fotoplattform Google Fotos sind mit Positionsangaben versehen und tragen damit die Information in sich, wo sie aufgenommen worden sind. Diese Information lässt sich in den Details abrufen, in der Android-App geht das aber auch in die umgekehrte Richtung: Mit der recht gut versteckten Kartenansicht könnt ihr alle Fotos auf einer Karte zeigen und schnell auf diese zugreifen. Das kann oftmals sehr praktisch sein.



Innerhalb von Google Fotos können alle abgelegten Bilder eine Standortinformation erhalten, die nicht unbedingt mit dem hinterlegten Aufnahmeort übereinstimmen muss. Seit jeher ist es möglich, nach diesen Ortsangaben zu suchen und alle damit versehenen Bilder aufzulisten. Außerdem hält die Suchfunktion eine Auflistung der meistgenutzten Orte bereit, doch beides ist längst nicht so komfortabel wie die Weltkarte, die sich innerhalb der Android-App nutzen lässt.

Für die Kartenansicht wird der Bildschirm mittig geteilt, wobei die Karte den Hauptteil bildet und der Fotostream darüber gelegt wird. Die Karte zeigt eine Heatmap der meistfotografierten Orte und einen Placemarker mit Vorschaufunktion. Die Google Maps-Karte lässt sich frei verschieben, zoomen und in den Ansichten Karte, Satellit und Gelände darstellen. Der Marker kann frei verschoben werden und zeigt ein Vorschaubild, wobei es sich meist um das zuletzt an diesem Ort aufgenommene Foto handelt. Der Fotostream darunter wird mehr oder weniger Live nach Bildern von diesem Ort gefiltert.

Alternativ könnt ihr auch durch das Fotostream-Overlay scrollen und der Marker wird währenddessen über die Karte hüpfen, um den Ort der Aufnahme zu zeigen. Im folgenden Video seht ihr diese Funktion im Einsatz.









So könnt ihr „Meine Karte“ aufrufen

Mit obigem Video hat Google diese Funktion vor mittlerweile weit über drei Jahren angekündigt. Der Funktionsumfang hat sich seit dem grundlegend nicht geändert, es kamen nur einige Karten-Optionen für die Darstellung sowie das Einblenden des Standortverlaufs dazu. Und wie erreicht ihr diese Ansicht nun? Tippt einfach in der Android-App auf „Suchen“ und in der folgenden Auflistung findet ihr unter dem Punkt „Orte“ gleich als ersten Eintrag „Meine Karte“.

Diese Kartenansicht kann sehr praktisch sein, um schnell Fotos von Orten zu finden, die man vor längerer Zeit besucht hat. Statt nach dem Ortsnamen zu suchen oder sich grob an das Datum zu erinnern, könnt ihr einfach die Karte öffnen, einmal tippen und schon seid ihr da. Durch die Heatmap-Darstellung ist außerdem sehr gut zu sehen, an welchen Orten die meisten Fotos aufgenommen wurden, das kann als Übersicht für die eigenen Fotografie-Aktivitäten recht interessant sein.

Warum es diese Funktion auch nach drei Jahren noch nicht auf den Desktop geschafft hat, lässt sich schwer sagen. Zwar kann der Google Maps Standortverlauf Fotos anzeigen, aber das ist längst nicht so praktisch wie die native Fotos-Funktion.

Letzte Aktualisierung am 17.06.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!