Android Auto: Infotainment-Plattform macht Probleme – Nutzer berichten von Verbindungsschwierigkeiten

Für viele Android-Nutzer ist Android Auto ein fester Bestandteil der Autofahrten, sei es wegen der Navigation, des Entertainments oder der zunehmenden Kommunikationsmöglichkeiten. Umso ärgerlicher ist es, wenn die Infotainment-Plattform mal wieder Probleme bereitet und sich nicht richtig verwenden lässt. In diesen Tagen berichten immer mehr Nutzer, dass sie die Plattform derzeit gar nicht starten können.



So mancher Android Auto-Nutzer ist es mittlerweile gewohnt, dass die Infotainment-Plattform immer wieder mit Problemen kämpft. Sei es mit der Audio-Ausgabe, mit der Bluetooth-Verbindung, Google Maps oder auch der Google Assistant. Dass Android Auto aber gar nicht funktioniert, kommt doch eher selten vor – scheint in diesen Tagen aber bei vielen Nutzern der Fall zu sein. In den diversen Support-Foren und auch bei Reddit häufen sich solche Berichte.

Nutzer berichten, dass sich Android Auto überhaupt nicht starten lässt bzw. vom Infotainment-Display im Auto nicht erkannt wird. Das gilt sowohl für kabellose Verbindungen als auch für die kabelgebundene Nutzung. Berichte gibt es von Nutzern der Versionen 11.7, 11.8, 11.9 bis hin zu 12.2 – also auch bis zur brandneuen Version. Es ist daher unwahrscheinlich, dass das Problem bei der Android Auto-Plattform liegt, sondern viel mehr bei der Verwaltung solcher Verbindungen – wobei das nur meine Spekulation ist.

Das Problem scheint es zu sein, dass sich Android Auto auf dem Smartphone und das Infotainment-Display gegenseitig nicht erkennen und daher der Start der App nicht möglich ist. Sollte eigentlich keine große Sache sein, aber die Berichte ziehen sich mittlerweile über Wochen, sodass Google es entweder für nicht bedeutende Einzelfälle hält oder doch etwas mehr Zeit investieren muss, um das Ganze wieder zu beheben. Die ersten Berichte stammen schon vom Mai dieses Jahres.

Bis auf die eigene Geduld scheint es derzeit keinen Workaround zu geben. Manche Nutzer berichten von wechselnden Erfahrungen, die die Plattform an einem Tag funktionieren lassen und am nächsten Tage wieder keinen Erfolg haben.

» Android Auto: Ablenkende Apps werden jetzt ausgegraut – lassen sich während der Fahrt nicht nutzen

[9to5Google]