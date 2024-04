Pixel Experience: Beliebtes Google-freies Custom ROM wird eingestellt – Version 14 bleibt letzter Release

Es steht fast allen Nutzern von Android frei, ein alternatives Custom ROM zu installieren und somit den gesamten Betriebssystem-Aufsatz auszutauschen. In den letzten Jahren dürfte das Interesse an Custom ROMs aber spürbar nachgelassen haben, sodass auch ein in der Nische populäres Projekt jetzt vor dem Aus steht: Das ROM Pixel Experience wird nach sechs Jahren eingestellt und nicht mehr weiterentwickelt.



Es gab Zeiten, in denen Custom ROMs unter versierten Android-Nutzern fast schon zum guten Ton gehörten, doch das ist lange vorbei und heute ist selbst der Branchen-Primus LineageOS nicht mehr ganz so sehr gefragt wie damals. Schon ein Jahr nach dem Start der Pixel-Smartphones hatte sich der Entwickler José Henrique an die Entwicklung des Custom ROMs Pixel Experience gemacht, das eine Google-freie Pixel-Oberfläche auf viele Smartphones bringen kann.

Jetzt hat Henrique allerdings erklärt, dass er die Weiterentwicklung eingestellt hat und das Projekt nicht mehr fortführen wird. Zwar werden alle alten Builds auch weiterhin vorhanden bleiben, aber mit Updates in jeglicher Form ist nicht mehr zu rechnen. Die Hoffnung, dass das Projekt an die Community übergeben wird und dort weiterentwickelt werden kann, dürfte wohl nur eine solche bleiben. Über die Gründe für das Aus des Projekts hat sich Henrique nicht geäußert.

In einem vorherigen Blogbeitrag, der erst vor wenigen Wochen veröffentlicht wurde, wird angeschnitten, dass die Entwicklung der Version 14 deutlich länger dauerte, als erwartet und sehr zeitinvensiv ist. Schon damals hieß es, dass sich der Gründer ein wenig zurückziehen wird und das hat jetzt wohl zum endgültigen Aus geführt.

» Pixel-Smartphones ohne Google-Apps nutzen: Neues Android 14 auf Basis von LineageOS macht es möglich

» Android 15: Google veröffentlicht erste Beta für alle Pixel-Smartphones – alle Neuerungen & Downloadlinks

[Pixel Experience Blog]

Letzte Aktualisierung am 9.04.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!