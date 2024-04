Android: Neue Navigation für den Google Play Store – neue Bottom Bar und Suchen-Oberfläche wird ausgerollt

Im Google Play Store gab es in den letzten Monaten einige Veränderungen an der Oberfläche, die vor allem die Startseite betrafen und darauf abzielen, dass die Nutzer noch etwas mehr mit dem dominierenden Android App Store interagieren. Jetzt wird recht überraschend ein weiteres Update ausgerollt, das eine neue Navigationsleiste an den unteren Rand bringt sowie die Suchfunktion in mehrere Kategorien teilt.



Die Navigation im Google Play Store hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert und war eigentlich schon an allen Stellen zu finden, wo man sie innerhalb von Android erwarten würde. Doch das neue Design, das in diesen Tagen für viele Nutzer ausgerollt wird, haben wir in der Form noch nicht gesehen: Ab sofort hat die Android-Version des Play Stores eine feste Bottom Bar, die in Kombination mit allen Oberflächen präsent ist und somit die Hauptnavigation bildet.

Über diese Leiste ist der schnelle Wechsel zwischen Spielen, Apps, Angeboten und Büchern möglich, wobei Letztes nicht so ganz dazu passen will, aber eben Teil des Play-Ökosystems ist. In der Mitte der Navigationsleiste gibt es außerdem einen Suchen-Button, über den die Nutzer beim erstmaligen Aufruf informiert werden und der die Suchleiste am oberen Rand ersetzt. Das scheint bei Googles Designern derzeit eine beliebte Position für Suchen-Verknüpfungen zu sein, denn wir haben das zuletzt auch schon in anderen Apps gesehen.









Der Aufruf der Suchfunktion blendet die Suchleiste am oberen Rand wieder ein, fokussiert auf diese und ermöglicht die gewohnte Suche nach Apps und Spielen. Aber das ist noch nicht alles, denn darunter gibt es eine lange Liste von Vorschlägen, mit denen ganz ohne Sucheingabe interessante Apps gefunden werden können. Diese Liste teilt sich in die vier Bereiche Entdecken, das könnte dir gefallen, Apps entdecken und Spiele entdecken.

All diese Kategorien haben weitere Unterpunkte, über die schnell an die gewünschte Stelle im Play Store gesprungen werden kann. Konkrete App-Vorschläge gibt es an dieser Stelle noch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man daraus noch eine prominente neue Werbefläche macht, in der ausgesuchte Apps der Werbepartner vorgestellt werden können.

