MARIO DAY: Easteregg bringt Super Mario-Element in die Google Websuche – so könnt ihr Münzen sammeln

Am 10. März ist MARIO DAY und nicht nur bei Nintendo und einigen anderen Unternehmen gibt es rund um diesen Tag einige Aktionen, sondern ihr könnt auch bei Google fündig werden – zumindest in Form eines kleinen Eastereggs. Das Team der Google Websuche bietet nostalgischen Mario-Fans die Möglichkeit, über eines der bekannten Fragezeichen-Felder beliebig viele Münzen zu sammeln. Natürlich stilecht mit dem ikonischen Sound.



Es gibt wohl kaum jemanden, der noch nie von Super Mario Bros oder einen der zahlreichen Ableger gehört hat und sicherlich dürften auch sehr viele Menschen schon einmal den Controller bei einem der Jump’n’Runs, der 3D-Welten oder auch Mario Kart in die Hand genommen haben. Der sympathische Klempner hüpft seit über 30 Jahren durch die diversen Spielwelten und ist auf der Jagd nach Punkten und jagt dabei Münzen, Schildkröten & Co. Anlässlich des damaligen Geburtstags hatte Google ein Easteregg in der Websuche gestartet, das man auch jetzt wieder anlässlich des Mario-Tag (MAR10) aktiviert hat.e in die Bresche und hat ein kleines Easteregg in die Websuche integriert.

Das Easteregg taucht im Knowledge Graph auf, wenn man nach dem Suchbegriff Super Mario Bros. sucht. Über den üblichen Informationen und Bildern gibt es ein blinkendes Fragezeichen-Feld, hinter dem sich im Spiel in den meisten Fällen Münzen oder auch ein weiteres Leben befinden. Dieses lässt sich nun direkt im Knowledge Graph anklicken und es springen viele Münzen heraus, bzw. es fliegen Geldbeträge nach oben. Dieses Spielchen kann man endlos treiben, doch es wird nichts anderes als 200 Dollar/Euro/Münzen (?) dabei herauskommen. Das Ganze wird unterlegt mit den ikonischen Geräuschen aus dem Videospiel.









Klickt man etwa 50 Mal auf diese Münzen, erschient noch einmal eine weitere Melodie aus dem Spiel – ein weiteres Goodie gibt es aber leider nicht. Wer also erwartete, dass ein Pilz herauskommt, ein Mario erscheint oder man gar ein kleines Spiel spielen kann, wird enttäuscht. Aber dennoch ein sehr nettes Easteregg 🙂

Das ganze funktioniert sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone.

