Google Chrome: Neuer Browser mit ARM-Unterstützung für Windows ist da – die erste Version ist fertig

Der Browser Google Chrome hat auf allen Plattformen eine große Bedeutung und steht unter anderem unter Windows mit großem Abstand an der Spitze. Jetzt hat man nach längerer Entwicklungszeit eine neue Version des Browsers veröffentlicht, mit der ARM64 für Windows unterstützt wird, das in der Windows-Welt aufgrund mangelnder App-Unterstützung noch in der Nische ist. Mit Googles Unterstützung könnte sich das ändern.



Die allermeisten Windows-Computer basieren auf der klassischen x86-Architektur, doch Microsoft hat schon vor einiger Zeit eine Version für ARM-Prozessoren eingeführt, die sich allerdings mangels App-Unterstützung noch in der Nische befindet. Doch das soll sich ändern, denn angeblich will Microsoft in Kürze mit neuen Surface-Geräten in dieser Kategorie nachlegen und kann dabei offenbar auf die Unterstützung von Google Chrome hoffen. Schon im Juni sollen weitere ARM-basierte Windows-Geräte starten.

Der Browser ist erst Anfang des Jahres in der Canary-Version für die ARM64-Architektur aufgetaucht und soll laut ersten Testern problemlos genutzt werden können. Weil sich ein großer Teil der digitalen Desktopnutzung heute im Browser abspielt, ist das ein sehr bedeutender Schritt für Windows und die ARM-Computer insgesamt. Interessanterweise unterstützt der auf Chrome basierende Microsoft Edge schon seit längerer Zeit die ARM-Architektur, was aber kaum wahrgenommen wird.

Jetzt hat Google die erste stabile Version veröffentlicht, die ihr auf dieser Seite herunterladen könnt. Laut ersten Nutzern dieser Version soll der Browser deutlich schneller sein, als es in der emulierten Version der Fall war – was ehrlicherweise nicht unbedingt überraschend ist. Für Chromebooks gibt es schon seit vielen Jahren die ARM-Unterstützung des Browsers.









Wir haben den Chrome-Browser so konzipiert, dass er auf Desktops und Mobilgeräten schnell, sicher und einfach zu verwenden ist, und wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, dieses Erlebnis mehr Menschen zugänglich zu machen“, sagte Hiroshi Lockheimer, Senior Vice President von Google. „Unsere enge Zusammenarbeit mit Qualcomm wird dazu beitragen, dass Chrome-Benutzer das bestmögliche Erlebnis beim Surfen im Internet auf aktuellen Arm-kompatiblen PCs erhalten.

Die neue Version von Google Chrome wird dazu beitragen, die Rolle von Snapdragon X Elite als führende Plattform für Windows-Computing ab Mitte 2024 zu festigen“, sagte Cristiano Amon, Präsident und CEO von Qualcomm Inc Ich kann es kaum erwarten, Chrome durch die Nutzung des leistungsstarken Snapdragon X Elite-Systems glänzen zu sehen.

