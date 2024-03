Android: Simple App bringt praktischen Tacho (analog + digital), Geschwindigkeitswarner, Distanzmesser & mehr

In modernen Android-Smartphones sind zahlreiche Sensoren verbaut, mit denen sich sowohl der Standort als auch Bewegungen sehr präzise erfassen lassen, was von zahlreichen Apps für unterschiedlichste Zwecke genutzt wird. Heute wollen wir euch vor der großen Reisezeit noch einmal eine recht simple App zeigen, die dennoch über ihre Stärken verfügt und in vielen Fällen ganz praktisch sein kann: Ein Geschwindigkeitsmesser inklusive Distanzinfo sowie einer Warnung vor überhöhter Geschwindigkeit.



Die Sensoren zur Bewegungserfassung oder Positionsbestimmung im Smartphone liefern ständig präzise Daten, die von den Nutzern aber kaum im praktischen Einsatz verwendet werden. Googles Algorithmen innerhalb der Play Services fragen zwar in kurzen Intervallen den Standort ab, berechnen die Geschwindigkeit und das Fortbewegungsmittel, aber zugänglich sind diese Daten kaum. Eine recht simple App kann diese Daten ebenfalls abfragen und als Tacho genutzt werden.

Die App ‚Geschwindigkeitsmesser GPS‘ tut genau das, was der Titel vermuten lässt. Nach Freigabe der notwendigen Berechtigungen zum Zugriff auf den Standort (und optional das Ausnehmen vom Energiesparmodus, für Benachrichtigungen und die Hintergrundaktivität) seht ihr eure aktuelle Geschwindigkeit, die zurückgelegte Strecke sowie die Zeitspanne, in der ihr euch bewegt habt. Zusätzlich lässt sich neben der aktuellen Geschwindigkeit auch die Durchschnittsgeschwindigkeit sowie die Maximalgeschwindigkeit anzeigen.

Für die Darstellung bietet die App drei verschiedene Dashboards mit unterschiedlichem Umfang: Analog mit einem klassischen Zeiger-Tacho und zusätzlichen digitalen Werten, Digital mit einer dominierenden Zahl und zusätzlichen Werten sowie eine Kartenansicht mit der zurückgelegten Strecke. Letzte zeigt die aktuelle Geschwindigkeit, immerhin die Hauptfunktion der App, nur sehr klein in einem Overlay über der Karte.









Damit wäre der grobe Funktionsumfang der App schon erklärt, aber es gibt noch einige Zusatzfunktionen. In der digitalen Ansicht könnt ihr den Tacho gespiegelt im Vollbild anzeigen lassen. Warum es gespiegelt ist, erklärt sich, wenn ihr das Smartphone im Auto unter die Windschutzscheibe legt. Durch den dunklen Hintergrund und die farbenfrohe Darstellung der Werte wird die aktuelle Geschwindigkeit je nach Lichteinfall mehr oder weniger deutlich an die Windschutzscheibe projiziert. Ich rate im Hochsommer aber davon ab, diese Funktion zu nutzen. Auch ein schwebendes Overlay für die dauerhafte Anzeige ist verfügbar, benötigt aber weitere Android-Berechtigungen.

Außerdem könnt ihr in den Einstellungen eine Maximalgeschwindigkeit festlegen, bei deren Überschreitung eine visuelle, akustische und auch haptische Warnung ausgegeben wird. Standardmäßig sind 100 km/h eingestellt, aber auch 20 km/h für Fahrrad und 10 km/h für Fußgänger sind verfügbar, alternativ außerdem jeder beliebige Wert. Das ist in keinster Weise eine Geschwindigkeitswarnung für das Auto, denn es lässt sich nur ein fester Wert einstellen. Wer nur im Stadtgebiet unterwegs ist, könnte sich vielleicht 50 km/h einstellen, sollte dann aber natürlich die 30er Zonen nicht vergessen 😉

Die App ist vollkommen kostenlos und werbefinanziert, probiert es einfach einmal aus. Es gibt viele weitere Apps mit ähnlichen Funktionen im Play Store, aber mir persönlich hat diese aufgrund der kompakten Darstellung und dem vergleichsweise doch recht großen Funktionsumfang gut gefallen.

