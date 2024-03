Android: Das passiert, wenn ihr die App ‚Android System‘ löscht – auf keinen Fall nachmachen (Screenshots)

Auf einem Android-Smartphone neue Apps zu installieren oder bereits vorhandene zu löschen, ist ein Kinderspiel und mit keinerlei großem Aufwand verbunden. Dennoch sollte man natürlich nicht alles löschen, was einem vor die Finger kommt, auch wenn die Neugierde verlockend ist. Das bekam kürzlich ein Nutzer zu spüren, der aus Neugier die verheißungsvolle App „Android System“ gelöscht und sein Smartphone in einen teuren Briefbeschwerer verwandelt hat.



Wer schon etwas länger in der digitalen Welt unterwegs ist und vielleicht früher leidenschaftlich gerne das eigene System „optimiert“ hat, könnte dabei auch mal in ein Fettnäpfchen getreten sei und gelernt haben, was „kaputt-optimieren“ bedeutet. Einen schönen Gruß an damalige Nutzer früherer Windows-Versionen. Am Android-Smartphone ist das nicht mehr ganz so leicht, denn normalerweise lassen sich nur harmlose bzw. nicht notwenidge Apps auf Knopfdruck löschen, während alles Wichtige geschützt ist.

Doch ein Xiaomi-Nutzer hat kürzlich auf der Suche nach Optimierungspotenzial festgestellt, dass sich die App „Android System“ deinstallieren lässt. Normalerweise ist das nicht möglich, denn diese „App“ enthält große Teile des Betriebssystems und darf natürlich keinesfalls angefasst werden. Dennoch war es möglich (mehr dazu später) und am Ende hat die Neugier gesiegt. Begleitet wurde der Tap auf den Button noch von dem Gedanken, dass das sowieso nicht funktioniert und das Betriebssystem sich nicht selbst deinstallieren wird.

Falsch gedacht, denn nur wenige Augenblicke nach dem Tap auf den Button erschien der im unten Tweet sichtbare Bildschirm. Zuerst schaltete sich das Display ab und kurz darauf erschien die Meldung, „The system has been destroyed. Press Power to Shutdown“. Und das war dann auch das Letzte, dass das Smartphone in seinem Hardware-Leben getan hat, denn anschließend ließ es sich nicht mehr starten.









Es ist schon interessant, dass hier keine normale Fehlermeldung erscheint, sondern wortwörtlich von „System zerstört“ die Rede ist. Es scheint ganz so zu sein, dass diese Funktion bewusst programmiert wurde, auch wenn sie niemals von einem Endnutzer aufgerufen werden dürfte. Kurz nach dem Tweet soll Xiaomi Kontakt mit dem Nutzer aufgenommen haben und wollte selbst erfahren, wie das Ganze überhaupt möglich gewesen ist.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Smartphone um ein Developer-Gerät handelt – was dem Nutzer aber wohl gar nicht bekannt gewesen ist. Ob es also tatsächlich ein Entwickler-Smartphone war oder diese Zuordnung fälschlicherweise vorgenommen wurde, wissen wir nicht. Aber dafür wissen wir nun, was bei der Deinstallation der System-App passiert und sollte eher die Finger davon lassen, wenn es uns aus irgendwelchen Gründen einmal selbst angeboten werden sollte.

» Pixel-Smartphones: Google spricht über sieben Jahre Android-Updates – solches Updates werden kommen

Letzte Aktualisierung am 26.03.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]