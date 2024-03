Android Auto: Das sind die besten alternativen Launcher zu Googles Infotainment-Plattform (Galerie & Download)

Google macht es Nutzern von Android Auto am Smartphone in letzten Zeit nicht gerade leicht, denn nach einem mehrmaligen Strategiewechsel und der Verschiebung von Funktionen zu anderen Produkten wurde vor wenigen Wochen die Smartphone-App endgültig eingestellt. Hier findet ihr die besten Alternativen, die wir euch bereits ausführlicher vorgestellt haben.



Wenn Google ein erfolgreiches Produkt einstellt, dann bringen sich sehr schnell die Alternativen in Stellung, die die Nachfolge antreten wollen. Im Fall von Android Auto war das allerdings eine längere Geschichte, denn Google hat über eine Zeitspanne von zwei Jahren den alten Modus eingestellt, nach langer Zeit den Assistant Driving Mode gestartet und diesen schon wenige Monate später wieder eingestellt. Als letztes Überbleibsel wurde der Google Maps Driving Mode eingestellt.

Damit war die Geschichte schon zu Ende und die Nutzer standen im Regen. Wer zurück zum alten Android Auto möchte, kann das nur über wenig vorteilhafte Umwege mit alten APKs tun, sodass die Suche nach einem neuen Launcher sicherlich die beste Variante ist – auch wenn es zuerst etwas Umgewöhnung erfordert. Die Alternative sollte natürlich all das bieten, was auch Android Auto geboten hat: Die Nutzung von Navigation, Telefonie, Benachrichtigungen oder auch Musik und eines Launchers in einer Fahrer-freundlichen Oberfläche.

Wir haben euch in der Vergangenheit bereitsn sechs Alternativen für die Android Auto-Oberfläche auf dem Smartphone vorgestellt, die einen größeren Funktionsumfang sowie deutlich modernere Oberflächen im Gepäck haben. In diesem Artikel gibt es noch einmal alle Alternativen in der Übersicht inklusive Kurzbeschreibung. Alle Details findet ihr in den verlinkten Artikeln.









Agama Car Launcher

Der Agama Car Launcher legt sowohl optisch als auch funktionell stark vor: Im Zentrum des Displays steht ein großer Bereich mit den wichtigsten Informationen und Aktionen wie etwa den Navi-Anweisungen, Musiktitel und mehr. Rundherum finden sich zahlreiche weitere Funktionen, die frei belegbar sind und somit eine umfangreiche Personalisierung des Auto-Launchers ermöglichen.

Das Design lässt sich an vielen Stellen anpassen, der Launcher ist aber schon in der Grundeinstellung ziemlich optimal konfiguriert und passt rein visuell sehr gut zum Interieur vieler Autos.

Car Launcher

Die Oberfläche des Car Launchers, der sowohl in einer kostenlosen als auch einer Pro-Version zur Verfügung steht, muss man eigentlich gar nicht beschreiben, denn sie ist so umfangreich anpassbar, dass es bei jedem Nutzer anders aussehen kann. Es gibt zahlreiche Vorlagen, jedes einzelne Element ist im Grunde ein frei verschiebbares Widget und es lassen sich beliebig viele Elemente frei platzieren und farblich anpassen. In diesem Punkt der beste Auto-Launcher.

Der Funktionsumfang deckt alle wichtigen Bereiche von der Navigation über die Musik bis zur Kommunikation ab und integriert auch den Google Assistant. Zusätzlich gibt es ein Fahrtenbuch, das automatisch aktiv werden kann und die zurückgelegte Strecke inklusive Distanz und Zeit aufzeichnet.

AutoMate

Während die meisten alternativen Launcher auf die Landscape-Ansicht setzen, wird AutoMate im Optimalfall im Portrait-Modus verwendet. Der Launcher orientiert sich stark am klassischen Android Auto bzw. dem Google Assistant Driving Mode und packt die wichtigsten Informationen und Verknüpfungen in einen Stream. Über diesen lässt sich die Musik steuern, die Navigationsanweisung abrufen, aber auch eingehende Nachrichten lesen sowie den Google Assistant starten.

Die App bietet die Möglichkeit, Google Maps direkt in integrierter Form zu verwenden, ohne die App selbst verlassen zu müssen – was sehr praktisch sein kann. Außerdem lassen sich einfache Dinge wie etwa die Musik per Geste steuern, was dadurch auch ohne Sichtkontakt vom Fahrer während der Fahrt möglich ist.

CarWebGuru

CarWebGuru orientiert sich optisch sehr stark am Interieur eines Fahrzeugs und bringt einen echten Auto-Look in den Launcher. Die App bietet eine sehr große Auswahl an Themes, die zusätzlich sehr stark angepasst werden können und somit eine nahezu vollständige Personalisierung der Oberfläche ermöglichen. In der Grund-Ansicht stellt der Launcher die wichtigsten Informationen im Zentrum des Display dar und platzierte die Aktionen kreisförmig drumherum. Erinnert ein wenig an den Agama Launcher (siehe oben).

Der Launcher verfügt über einen App Drawer, einen integrierten Musikplayer und kann zahlreiche Apps und Funktionen auf die Buttons rundherum legen, die mit nur einem Touch gestartet bzw. ausgeführt werden können.

Auto Dashdroid

Auto Dashdroid spielt rein optisch nicht unbedingt in der obersten Liga, bietet dafür aber die wohl übersichtlichste Oberfläche. Diese erinnert auf den ersten Blick an Windows auf dem Smartphone und ordnet Verknüpfungen sowie Widgets in Kacheln an. Die Kacheln lassen sich frei verschieben und somit die wichtigsten Informationen und Aktionen ganz nach oben bringen bzw. nicht ganz so häufig benötigte Features nach unten verschieben und per Scrollen aufrufen.

Der Launcher erinnert tatsächlich eher an einen echten Launcher, ohne sich zu stark in die Auto-Umgebung einpassen zu wollen. Die Oberfläche kann sowohl in heller Variante als auch mit Dark Mode dargestellt werden. Auch wenn man rein optisch mit Auto Dashdroid vom Android Auto-Regen in die Traufe kommt, lohnt sich ein Blick auf die App – wer es eher funktionell mag, ist auf jeden Fall richtig.

HUDWAY

HUDWAY ist nicht unbedingt ein Launcher, sondern eher eine Ansammlung von Widgets mit großflächig dargestellten Informationen. Durch diese kann seitlich gescrollt werden, allerdings wird stets nur ein einziges Widget im Vollbild dargestellt. Der Grund liegt darin, dass das Smartphone mit dieser App eher als Second Screen konzipiert ist, das die Informationen zusätzlich mit einer verspiegelten Folie auf die Windschutzscheibe projizieren soll. Jedes Widget unterstützt entsprechend den gespiegelten HUD-Modus.

Innerhalb dieses Ökosystems gibt es aber auch einen Launcher, der viele dieser Widgets im Mini-Format integrieren kann und dann doch noch als Launcher fungiert. Die Widgets sind beliebig anpassbar, an der Optik wird hingegen nicht gerüttelt. Nehmt HUDWAY eher als Second Screen zur Darstellung wichtiger Kennzahlen wie etwa den Benzinverbrauch – denn dafür ist es wirklich sehr interessant.

Auf obigem Screenshot seht ihr den einzigen Screenshot des damals vorgestellten Google Assistant Driving Mode, der es in der Form leider niemals auf dei Smartphones der Nutzer geschafft hat. Im direkten Vergleich mit den Alternativen zeigt sich, dass das Design eine sehr große Rolle spielen kann, selbst wenn sich der grundlegende Funktionsumfang kaum unterscheidet. Gerade im Auto ist es natürlich von Vorteil, wenn die Oberflächen vom typischen Google-Standard-Design abweichen und dem Interieur ähneln.

Im Google Play Store gibt es noch zahlreiche weitere Alternativen und ich habe mindestens ein Dutzend ausprobiert. Meiner persönlichen Meinung nach, habe ich die besten und vor allem sinnvollsten Alternativen vorgestellt, denn alle anderen haben teilweise sehr unansehnliche Oberflächen, sind kaum intuitiv nutzbar und damit nicht für das Auto geeignet, haben einen geringen Funktionsumfang oder zum Teil fast schon unverschämt hohe Preise. Aber schaut einfach einmal selbst nach 🙂

Vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Geheimtipp, der mir entgangen ist. Denn der Bedarf ist sicherlich da.